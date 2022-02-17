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Luiz Henrique celebra 90 jogos com a camisa do Fluminense: 'Sonho de criança realizado'

Atacante foi titular mais uma vez na vitória do Tricolor sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:25
Um dos destaques da última temporada, o jovem Luiz Henrique se consolidou também no Fluminense de Abel Braga. Titular mais uma vez na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, o atacante chegou à marca de 90 partidas com a camisa tricolor. Criado em Xerém, ele comemorou o feito através das redes sociais e falou em "sonho de criança realizado". Ele tem nove gols como profissional desde 2020.- Na noite de ontem, completei 90 jogos com a armadura do Fluminense e passa um filme pela cabeça. Lembro de cada passo até aqui, do aprendizado em Xerém, do apoio de cada um, e isso faz com que eu valorize ainda mais minha posição hoje. É um sonho de criança realizado, agradeço aos meus familiares, meu empresário que sempre acreditou em mim, ao Fluminense e também a imensa torcida Tricolor por todo apoio. Espero trazer muitas alegrias aos Tricolores e completar cada vez mais marcas com essa camisa - escreveu.
Aos 21 anos, Luiz Henrique chegou a fazer 28 jogos na temporada de 2020, mas foi na última que realmente se firmou. Em setembro, marcou quatro gols em cinco duelos, contra a Chapecoense, São Paulo, Cuiabá e Red Bull Bragantino, consolidando um amadurecimento necessário e natural. O principal ganho foi na tomada de decisão, acertando mais chutes no alvo e, consequentemente, mais bolas na rede.
No Fluminense desde os 11 anos, Luiz Henrique é um dos grandes ativos do Fluminense neste momento. Além das possibilidades em campo, o jovem também está no radar de clubes da Europa e pode ajudar os cofres do Tricolor.
Crédito: LuizHenriquefoibemnavitóriadoFluminensesobreoNovaIguaçu(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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