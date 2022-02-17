Luiz Henrique celebra 90 jogos com a camisa do Fluminense: 'Sonho de criança realizado'

Um dos destaques da última temporada, o jovem Luiz Henrique se consolidou também no Fluminense de Abel Braga. Titular mais uma vez na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, o atacante chegou à marca de 90 partidas com a camisa tricolor. Criado em Xerém, ele comemorou o feito através das redes sociais e falou em "sonho de criança realizado". Ele tem nove gols como profissional desde 2020.- Na noite de ontem, completei 90 jogos com a armadura do Fluminense e passa um filme pela cabeça. Lembro de cada passo até aqui, do aprendizado em Xerém, do apoio de cada um, e isso faz com que eu valorize ainda mais minha posição hoje. É um sonho de criança realizado, agradeço aos meus familiares, meu empresário que sempre acreditou em mim, ao Fluminense e também a imensa torcida Tricolor por todo apoio. Espero trazer muitas alegrias aos Tricolores e completar cada vez mais marcas com essa camisa - escreveu.