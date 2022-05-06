Luiz Flávio de Oliveira apita o clássico entre Guarani e Ponte Preta

O clássico entre Guarani e Ponte Preta acontece no próximo domingo no Brinco de Ouro da Princesa e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira será o responsável para apitar o confronto.
Devido a sua experiência dentro das quatro linhas, ele terá a missão de controlar os ânimos de um dérbi que promete ser quente.
Além da rivalidade por si só, o Guarani busca a sua recuperação no torneio nacional, onde aparece na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.
Enquanto isso, a Ponte Preta faz um início diferente e aparece na 8ª colocação, com 7 pontos conquistados.