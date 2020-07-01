Luiz Fernando mostra confiança na classificação e no título do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O atacante Luiz Fernando mostrou confiança em uma vitória do Botafogo, nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela sexta rodada da Taça Rio. Uma vitória pode garantir à equipe um lugar entre os quatro semifinalistas da Taça Rio. Mesmo contrário ao retorno do futebol, ele prometeu empenho máximo de todos em busca da classificação e do título estadual.

– Acredito que o próximo jogo vai ser difícil, por conta do desgaste físico que tivemos no jogo às onze da manhã e pelo tempo muito curto entre uma partida e outra, mas estamos preparados para sair com a vitória e com a classificação. Sabemos que não era o momento exato para o futebol voltar. A gente ainda vê todo os dias notícias nos jornais, mas a partir do momento que entramos em campo pelo Botafogo temos que mostrar a grandeza do clube. O Botafogo é grande, então ao entrar em campo, temos que dar o nosso melhor para sair com a vitória e neste jogo não vai ser diferente. Vamos dar tudo para sair com a classificação e para brigar pelo título – disse Luiz Fernando, à Botafogo TV.

No mesmo Grupo A do Flamengo, o Botafogo ocupa a segunda colocação da chave com sete pontos, mesma soma do Boavista. O equipe alvinegra leva vantagem no critério de desempate de gols marcados: tem nove e o Boavista cinco. Na última rodada, uma vitória por um placar mais amplo pode definir quem avança.