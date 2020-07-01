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Luiz Fernando mostra confiança na classificação e no título do Botafogo

Atacante alvinegro prometeu empenho máximo da equipe na partida contra a Portuguesa, nesta quarta-feira, que pode garantir um lugar entre os quatro semifinalistas da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 17:14

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 17:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O atacante Luiz Fernando mostrou confiança em uma vitória do Botafogo, nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela sexta rodada da Taça Rio. Uma vitória pode garantir à equipe um lugar entre os quatro semifinalistas da Taça Rio. Mesmo contrário ao retorno do futebol, ele prometeu empenho máximo de todos em busca da classificação e do título estadual.
– Acredito que o próximo jogo vai ser difícil, por conta do desgaste físico que tivemos no jogo às onze da manhã e pelo tempo muito curto entre uma partida e outra, mas estamos preparados para sair com a vitória e com a classificação. Sabemos que não era o momento exato para o futebol voltar. A gente ainda vê todo os dias notícias nos jornais, mas a partir do momento que entramos em campo pelo Botafogo temos que mostrar a grandeza do clube. O Botafogo é grande, então ao entrar em campo, temos que dar o nosso melhor para sair com a vitória e neste jogo não vai ser diferente. Vamos dar tudo para sair com a classificação e para brigar pelo título – disse Luiz Fernando, à Botafogo TV.
No mesmo Grupo A do Flamengo, o Botafogo ocupa a segunda colocação da chave com sete pontos, mesma soma do Boavista. O equipe alvinegra leva vantagem no critério de desempate de gols marcados: tem nove e o Boavista cinco. Na última rodada, uma vitória por um placar mais amplo pode definir quem avança.
O Glorioso enfrenta a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro. No mesmo dia e horário, o time de Saquarema encara o Flamengo, no Maracanã. Para seguir sonhando com o título, o Botafogo precisa ser o campeão da Taça Rio e fazer a final com o Rubro-Negro (atual campeão da Taça Guanabara). E MAIS:Bangu agita as redes sociais após nota contra declarações de AutuoriAo L!, Túlio Maravilha brinca sobre retorno ao futebol e torce por S/APortuguesa x Bota: prováveis times, onde ver, desfalques e palpitesCrivella evita cravar volta de público aos estádios em 10 de julho E MAIS:

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