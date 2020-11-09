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Luiz Adriano tem o melhor aproveitamento entre os principais artilheiros do Brasileirão

Atacante fez o gol do Palmeiras na vitória sobre o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 08:05

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:05

Crédito: Maga Jr/Ofotográfico
Luiz Adriano desperdiçou o pênalti, defendido por Fernando Miguel, mas não perdoou no rebote, marcando o gol único da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo. Foram as duas únicas oportunidades do camisa 10 no jogo, o suficiente para o atacante marcar o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro, o 15º no ano.
A eficiência do artilheiro tem sido uma das armas do Palmeiras no Brasileirão. Para estufar as redes sete vezes na competição, Luiz Adriano precisou de apenas 17 finalizações, o que dá ao jogador um aproveitamento de 41,2% nas conclusões. Essa é a maior taxa de conversão de oportunidades entre os principais goleadores do campeonato, superando inclusive Thiago Galhardo, do Internacional, líder da artilharia. Veja os números:
APROVEITAMENTO DOS PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO BRASILEIRO- Dados do Sofascore | Jogadores com mais de 4 gols
1º - Luiz Adriano - Palmeiras - 41,2% (7 gols em17 finalizações)2º - Thiago Galhardo - Internacional - 39,5% (15 gols em 38 finalizações)3º - Marinho - Santos - 32,4% (12 gols em 37 finalizações)4º - Nenê - Fluminense - 31,8% (7 gols em 22 finalizações)5º - Luciano - São Paulo - 31,5% (6 gols em 18 finalizações)

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