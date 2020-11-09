Luiz Adriano tem o melhor aproveitamento entre os principais artilheiros do Brasileirão

Crédito: Maga Jr/Ofotográfico

Luiz Adriano desperdiçou o pênalti, defendido por Fernando Miguel, mas não perdoou no rebote, marcando o gol único da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo. Foram as duas únicas oportunidades do camisa 10 no jogo, o suficiente para o atacante marcar o seu 7º gol no Campeonato Brasileiro, o 15º no ano.

A eficiência do artilheiro tem sido uma das armas do Palmeiras no Brasileirão. Para estufar as redes sete vezes na competição, Luiz Adriano precisou de apenas 17 finalizações, o que dá ao jogador um aproveitamento de 41,2% nas conclusões. Essa é a maior taxa de conversão de oportunidades entre os principais goleadores do campeonato, superando inclusive Thiago Galhardo, do Internacional, líder da artilharia. Veja os números:

APROVEITAMENTO DOS PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO BRASILEIRO- Dados do Sofascore | Jogadores com mais de 4 gols