Luiz Adriano sai vaiado e ironiza torcida, que responde: ‘Vai tomar..'

Reserva e alvo de muitas críticas vindas da torcida do Palmeiras, Luiz Adriano, depois de atuação ruim no clássico perdido pelo Verdão para o São Paulo por 2 a 0, no Allianz Parque, foi xingado ao ser substituído no segundo tempo.
De forma irônica, o atacante respondeu aos apupos com aplausos e gerou ainda mais irritação das arquibancadas, que passaram a gritar:
– Ei, Luiz, vai tomar no cu!/ Luiz, cuzão, fora do Verdão!Escalado como titular, o camisa 10 teve uma partida muito apagada. Antes de a bola rolar, como já vendo sendo desde quando Luiz xingou um torcedor nas arquibancadas, as organizadas não cantaram seu nome, como é feito com o resto do time.
Essa relação, inclusive, não é boa já há meses. Episódios como no duelo contra o Bragantino, quando o centroavante discutiu com um torcedor, que estava na arquibancada, e no duelo contra o Sport, quando anotou um gol e saiu pedindo silêncio ao público, que comemorava a vitória.
Maior goleador da temporada passada com 20 gols, Luiz Adriano tem apenas cinco em 2021, ano no qual foi multado por não cumprir a quarentena, quando atropelou uma pessoa na saída de um shopping. Atual reserva e muito criticado pela torcida, o atacante tem contrato até o final de 2023.