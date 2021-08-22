Luiz Adriano não vai a campo por opção técnica; jogador quer mais minutos no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco

Após a derrota para o Cuiabá por 2 a 0, no Allianz Parque, questões acerca da não utilização de Luiz Adriano durante os quase 100 minutos de bola rolando surgiram. Peça fundamental nas conquistas recentes do clube, o camisa 10 só foi utilizado em apenas sete dos 17 jogos do Campeonato Brasileiro.Na coletiva pós-jogo, o auxiliar Vitor Castanheira elucidou que foi, de fato, uma opção técnica da comissão, que optou por Deyverson, Rony e Willian.

- Está trabalhando como todos os outros. Hoje a opção não caiu nele. Não entrou como não entrou Veron, Breno. São opções que a comissão tem que tomar em função do que pensamos para o jogo. Só isso. Nada mais - comentou.Vitor também falou que o jogo pediu por ações de bolas alçadas na área e que o mau resultado se deve às más finalizações da equipe, em especial, Deyverson.

- É um jogo que proporciona muitos cruzamentos. O Cuiabá se fecha com 9 jogadores no corredor central. Nós teríamos que forçar o corredor. É verdade que, em alguns momentos, o último passe não foi como desejamos. A comissão estaria preocupada se não estivéssemos criando. Em alguns momentos, cabe um bocadinho de mais tranquilidade para cabecear ou chutar melhor. Tivemos bolas que, com mais aprimoramento técnico, teríamos saído com outro resultado - finalizou.