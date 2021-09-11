Luiz Adriano é o preferido de Abel Ferreira para ser titular do Palmeiras contra o Flamengo

Crédito: Cesar Greco

A reportagem do NOSSO PALESTRA apurou que Luiz Adriano é favorito a ser titular no ataque do Palmeiras para o duelo diante do Flamengo, no domingo (12), às 16, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica acredita que o camisa 10 está recuperado fisicamente e pronto para atuar em alto nível.O atacante entrou em campo pela última vez no jogo de ida contra o São Paulo, pela Libertadores, quando foi utilizado no segundo tempo da partida. Como titular, sua última aparição aconteceu no dia 27 de junho, na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.

Artilheiro do Palmeiras na temporada de 2020 e destaque nas conquistas da histórica tríplice coroa, Luiz Adriano não vem tendo um bom ano em 2021. Ele vinha de atuações apagadas quando ficou afastado para tratar de lesão no joelho direito, chegando a ter sua saída especulada mais de uma vez, inclusive.Supostamente recuperado, o jogador não saiu do banco na derrota para o Cuiabá, em pleno Allianz Parque, enquanto Deyverson perdia inúmeras oportunidades claras de gol dentro de campo. A má fase dos centroavantes fez a torcida promover campanha pela contratação de um camisa 9 antes do fechamento da janela de transferências internacionais, mas a diretoria manteve a confiança nas atuais peças do elenco, sobretudo em Luiz Adriano.

Com duas semanas livres para treinar por conta do adiamento do jogo diante do Ceará na Data Fifa, o Palmeiras confia que a ‘intertemporada’ realizada deixou o camisa 10 em forma e o plano é que ele volte a comandar o ataque do Verdão diante do Flamengo.

O Palmeiras é vice-líder do campeonato com 35 pontos, enquanto o Flamengo está em 5º com 31, mas com dois jogos a menos que o Verdão.Confira os números de Luiz Adriano por temporada no Palmeiras: