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futebol

Luiz Adriano é 'o cara' do Palmeiras no Allianz Parque; veja números

Autor do gol na final do Campeonato Paulista, atacante tem melhor média de gols no estádio com 0,75. Ele marcou nove vezes em 12 participações na casa palmeirense...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 08:00

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Autor do gol que ajudou o Palmeiras a conquistar o Campeonato Paulista de 2020, Luiz Adriano mostrou o quanto se dá bem com o Allianz Parque. Com 12 jogos disputados no estádio, o atacante marcou nove vezes.
A média de 0,75 tento por partida faz do camisa 10 o atleta com melhor desempenho no estádio. O gol na decisão foi o primeiro dele em clássicos.
O aproveitamento de Luiz em casa é tão grande que em duas oportunidades ele marcou três vezes em um mesmo jogo: Fluminense, no Brasileirão do ano passado, e Guaraní (PAR), na atual edição da Libertadores.
Os outros saíram contra Mirassol e Água Santa, na campanha do título estadual, além do Corinthians no último sábado (8).
Nesta terça-feira completa-se um ano da estreia de Luiz Adriano com a camisa do Palmeiras, no empate por 2 a 2 contra o Bahia. Desde então são 33 compromissos e 14 gols, com média geral de 0,42.
Maiores médias de gols no Allianz Parque:Luiz Adriano: 0,75 (12 jogos e 9 gols)Borja: 0,38 (50 jogos e 19 gols)Cristaldo: 0,34 (32 jogos e 11 gols)Leandro Pereira: 0,33 (21 jogos e 7 gols)Gabriel Jesus: 0,32 (34 jogos e 11 gols)​

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