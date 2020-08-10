Luiz Adriano é 'o cara' do Palmeiras no Allianz Parque; veja números

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Autor do gol que ajudou o Palmeiras a conquistar o Campeonato Paulista de 2020, Luiz Adriano mostrou o quanto se dá bem com o Allianz Parque. Com 12 jogos disputados no estádio, o atacante marcou nove vezes.

A média de 0,75 tento por partida faz do camisa 10 o atleta com melhor desempenho no estádio. O gol na decisão foi o primeiro dele em clássicos.

O aproveitamento de Luiz em casa é tão grande que em duas oportunidades ele marcou três vezes em um mesmo jogo: Fluminense, no Brasileirão do ano passado, e Guaraní (PAR), na atual edição da Libertadores.

Os outros saíram contra Mirassol e Água Santa, na campanha do título estadual, além do Corinthians no último sábado (8).

Nesta terça-feira completa-se um ano da estreia de Luiz Adriano com a camisa do Palmeiras, no empate por 2 a 2 contra o Bahia. Desde então são 33 compromissos e 14 gols, com média geral de 0,42.