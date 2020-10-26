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futebol

Luiz Adriano desencanta e empata com Willian na artilharia do Palmeiras em 2020

Centroavante marcou duas vezes contra o Atlético Goianiense...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:10

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Duas finalizações em gol e duas bolas na rede. Foi com essa eficiência que Luiz Adriano encerrou o incômodo jejum de sete partidas sem marcar com a camisa do Palmeiras. O último gol do atacante havia sido contra o Corinthians, em 10 de setembro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A série negativa foi interrompida nesse domingo, na vitória alviverde sobre o Atlético Goianiense por 3 a 0. Com isso, o camisa 10 chegou à marca de 20 gols em 48 jogos pelo clube paulista desde a sua chegada, em agosto do ano passado. Em 2020, são 13 em 32 atuações, o que faz dele agora o artilheiro do time na temporada empatada com Willian.
ARTILHEIROS DO PALMEIRAS EM 2020
1º - Luiz Adriano - 13 gols em 32 jogosWillian - 13 gols em 39 jogos3º - Raphael Veiga - 6 gols em 24 jogos4º - Gabriel Veron - 4 gols em 19 jogosZé Rafael - 4 gols em 35 jogos

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