Luiz Adriano desencanta e empata com Willian na artilharia do Palmeiras em 2020

Duas finalizações em gol e duas bolas na rede. Foi com essa eficiência que Luiz Adriano encerrou o incômodo jejum de sete partidas sem marcar com a camisa do Palmeiras. O último gol do atacante havia sido contra o Corinthians, em 10 de setembro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A série negativa foi interrompida nesse domingo, na vitória alviverde sobre o Atlético Goianiense por 3 a 0. Com isso, o camisa 10 chegou à marca de 20 gols em 48 jogos pelo clube paulista desde a sua chegada, em agosto do ano passado. Em 2020, são 13 em 32 atuações, o que faz dele agora o artilheiro do time na temporada empatada com Willian.