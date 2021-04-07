Luiz Adriano confirma Covid-19 e desfalca o Palmeiras no jogo de ida da Recopa

– Família Palmeiras, infelizmente em um jogo tão importante quanto o de amanhã eu não poderei estar presente. Estarei de fora mas torcendo muito pelos meus companheiros dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez testei positivo para a Covid-19. No dia 01/04, realizamos os testes de controle do clube, como fazemos toda semana, e o meu veio novamente positivo. Eu já havia contraído este vírus antes, estou totalmente assintomático, inclusive tenho meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras – postou Luiz Adriano, no Instagram, antes de prosseguir:– Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe que não sabe dirigir, sem sair de dentro do meu carro e de máscara, mas acabei me envolvendo em um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, porém não poderia deixar de prestar socorro a pessoa que sofreu o acidente. Todos estão bem. Sim, não deveria ter saído de casa, errei, reconheço! Vivemos momentos difíceis, precisamos todos nos cuidar e respeitar os protocolos de segurança. Sempre podemos ajudar de alguma forma e, principalmente, reconhecer e aprender com nossos erros – finalizou o atacante.