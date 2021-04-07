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futebol

Luiz Adriano confirma Covid-19 e desfalca o Palmeiras no jogo de ida da Recopa

Atacante está infectado e deve voltar a treinar na véspera da Supercopa...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 21:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 21:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras não terá Luiz Adriano na partida de ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (7) na Argentina. O atacante confirmou estar infectado com o novo coronavírus, pediu desculpa por ter saído de casa e explicou o acidente em que se envolveu na segunda-feira (5).
– Família Palmeiras, infelizmente em um jogo tão importante quanto o de amanhã eu não poderei estar presente. Estarei de fora mas torcendo muito pelos meus companheiros dentro de campo. Infelizmente, mais uma vez testei positivo para a Covid-19. No dia 01/04, realizamos os testes de controle do clube, como fazemos toda semana, e o meu veio novamente positivo. Eu já havia contraído este vírus antes, estou totalmente assintomático, inclusive tenho meu IgG reagente, mas as regras do clube são claras – postou Luiz Adriano, no Instagram, antes de prosseguir:– Fui orientado a ficar em casa de quarentena sob o acompanhamento do DM, porém ontem fui ao supermercado do shopping levar minha mãe que não sabe dirigir, sem sair de dentro do meu carro e de máscara, mas acabei me envolvendo em um acidente em que uma bicicleta bateu no carro na saída do estacionamento. Permaneci de máscara e afastado a todo momento, porém não poderia deixar de prestar socorro a pessoa que sofreu o acidente. Todos estão bem. Sim, não deveria ter saído de casa, errei, reconheço! Vivemos momentos difíceis, precisamos todos nos cuidar e respeitar os protocolos de segurança. Sempre podemos ajudar de alguma forma e, principalmente, reconhecer e aprender com nossos erros – finalizou o atacante.
Luiz Adriano deve voltar a treinar no sábado (10), um dia antes da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. A presença dele em campo é incerta e o provável é que o retorno seja na volta da Recopa, quarta-feira (14), novamente contra o Defensa y Justicia, desta vez em Brasília.

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