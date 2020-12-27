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futebol

Luiz Adriano celebra gol da vitória do Palmeiras e enaltece Gabriel Menino

Atacante marcou, de cabeça, o gol da vitória do Verdão contra o Red Bull Bragantino
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Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 20:37
Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Agência Lancepress!
Luiz Adriano foi o autor do gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite deste domingo (27) e não escondeu o prazer de voltar a marcar, uma vez que voltou a ser titular mais de um mês depois de sofrer uma lesão muscular na coxa.
>> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
– A gente conseguiu ter uma chance clara de gol e acabamos fazendo, fico feliz em voltar e fazer gol. A qualidade do cruzamento foi do Menino, só tive a qualidade de finalizar – disse o camisa 10.O atacante marcou o 16º tento no ano, tornando o vice-artilheiro da equipe só atrás de Willian, com um a mais. Luiz Adriano já disputou 54 partidas pelo clube, tendo anotado 23 gols.
>> Confira a classificação do Brasileirão após a vitória do Palmeiras
A equipe do técnico do Abel Ferreira volta a campo na quarta-feira (30), para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG, em Belo Horizonte. No jogo de ida, empate por 1 a 1 no Allianzlancet

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