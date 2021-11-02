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futebol

Luis Suárez revela que queria ter vestido a camisa do Arsenal

Atacante uruguaio afirmou que esteve interessado em se transferir do Liverpool para a equipe Gunner em 2013 por conta da participação em Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 10:24

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:24

Crédito: PAUL ELLIS
O atacante Luis Suárez revelou que gostaria de ter se transferido do Liverpool para o Arsenal em 2013. Em entrevista ao site da "Uefa", o uruguaio afirmou que os Reds não conseguiam ter sucesso na Premier League e alcançar posições para disputar Champions League.- Acho que já estava no Liverpool há um ano e meio quando Brendan Rodgers assumiu o comando em 2012. Eu tive a oportunidade de assinar por outros clubes, mas ele me ligou e pediu para que eu acreditasse no projeto dele. O ano não foi como gostaríamos e após a temporada 2012/2013, eu quis assinar pelo Arsenal, pois era um clube que jogava todas as Champions League.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, o desejo do camisa nove não foi atendido. O atleta permaneceu na equipe de Anfield até 2014 antes de conseguir se transferir para o Barcelona. Na Catalunha, o atleta viveu a melhor fase na carreira, tendo conquistado um título da Liga dos Campeões, além de ter erguido outros 12 troféus.
Atualmente no Atlético de Madrid, o veterano de 34 anos disputa com regularidade a Champions League e busca classificar a equipe colchonera para as oitavas de final do torneio da Uefa. Nesta quarta-feira, o clube espanhol irá encarar o Liverpool na partida que marca o reencontro de Suárez com o Anfield.

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