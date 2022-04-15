Luís Oyama detalha treinos com Luís Castro no Botafogo: 'A gente chega a ficar exausto'

Intensidade. Assim pode ser definida a relação de Luís Castro com os jogadores do Botafogo. Dos treinos aos jogos, o treinador português cobra exigência ao máximo dos atletas. Luís Oyama deu detalhes do estilo de jogo e dia a dia com o técnico em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no Espaço Lonier.+ VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo

– É um Botafogo que sem a bola é muito agressivo, brigando muito e com muita intensidade. Com a bola, quando der para acelerar transitar rápido; quando não der (para acelerar) valorizar a posse de bola - analisou.

O camisa 55 revelou nuances das atividades do português: cobranças, alta intensidade e cansaço.

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– A intensidade é lá em cima. Os treinos não são longos, são curtos, mas muito intensos. Em alguns momentos a gente chega a ficar exausto - afirmou.

O Botafogo enfrenta o Ceará neste domingo, às 19h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.