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Luís Oyama chega ao Rio, já fala como jogador do Botafogo e destaca: 'Me identifiquei com o clube'

Meio-campista, destaque na última Série B, foi adquirido em definitivo pelo Botafogo e desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 15:27

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:27

Luís Oyama já fala como jogador do Botafogo. O meio-campista desembarcou no Aeroporto Santos Dumont na tarde desta terça-feira e vai realizar exames médicos nos próximos dias para assinar contrato e retornar ao Alvinegro, clube que se destacou no ano passado.O volante respondeu a uma pergunta na chegada ao Rio de Janeiro por determinação da assessoria do Botafogo. Ao LANCE!, o meio-campista destacou a felicidade de retornar ao Glorioso.
- Felicidade define, acho que é tudo. Aqui é um lugar que eu me sinto bem para caramba. Me identifiquei com o clube e estou muito feliz em voltar - afirmou.
Luís Oyama foi para o Estádio Nilton Santos acompanhado do empresário e do assessor pessoal após chegar ao aeroporto e, de lá, vai começar a reorganizar a vida no Rio de Janeiro.
Ele atendeu torcedores do Botafogo que estavam no aeroporto na saída do local. O clube ainda vai informar a data da apresentação oficial do atleta.
Crédito: LuísOyamachegaparaassinarcomoBotafogo(Foto:SergioSantana/LANCE!

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