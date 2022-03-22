Luís Oyama chega ao Rio, já fala como jogador do Botafogo e destaca: 'Me identifiquei com o clube'

Luís Oyama já fala como jogador do Botafogo. O meio-campista desembarcou no Aeroporto Santos Dumont na tarde desta terça-feira e vai realizar exames médicos nos próximos dias para assinar contrato e retornar ao Alvinegro, clube que se destacou no ano passado.O volante respondeu a uma pergunta na chegada ao Rio de Janeiro por determinação da assessoria do Botafogo. Ao LANCE!, o meio-campista destacou a felicidade de retornar ao Glorioso.

- Felicidade define, acho que é tudo. Aqui é um lugar que eu me sinto bem para caramba. Me identifiquei com o clube e estou muito feliz em voltar - afirmou.

Luís Oyama foi para o Estádio Nilton Santos acompanhado do empresário e do assessor pessoal após chegar ao aeroporto e, de lá, vai começar a reorganizar a vida no Rio de Janeiro.

Ele atendeu torcedores do Botafogo que estavam no aeroporto na saída do local. O clube ainda vai informar a data da apresentação oficial do atleta.