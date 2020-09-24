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Luis Henrique é aprovado em exames no Olympique e se aproxima de adeus ao Botafogo

Atacante de 18 anos está a caminho do futebol francês; negociação - que também envolve o Três Passos Atlético Clube - gira na casa dos R$ 77,1 milhões...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 15:50
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Joia do Botafogo, Luis Henrique está por detalhes de acertar a sua ida ao Olympique de Marseille. O atacante, que está recuperado de uma pubalgia, teve os seus exames aprovados na tarde desta quinta-feira e, em instantes, assinará um acordo com o clube francês. A informação inicial é do site "GE".
Já com um acordo entre as partes alinhavado, o Olympique desembolsará cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77,1 milhões) para recrutar Luis Henrique - conforme informado inicialmente pelo LANCE!.
Luis Henrique tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2022. O Alvinegro, aliás, possui apenas 40% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos. Os outros 60% são do Três Passos Atlético Clube (TAC), do Rio Grande do Sul. Recentemente, cabe destacar, os empresários de Luis estiveram no Rio de Janeiro para debater os próximos passos do atacante junto à diretoria do clube carioca.
Luís não entra em campo desde o empate sem gols com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de setembro. Desde então, são seis partidas sem atuar.

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