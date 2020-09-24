Luis Henrique é aprovado em exames no Olympique e se aproxima de adeus ao Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Joia do Botafogo, Luis Henrique está por detalhes de acertar a sua ida ao Olympique de Marseille. O atacante, que está recuperado de uma pubalgia, teve os seus exames aprovados na tarde desta quinta-feira e, em instantes, assinará um acordo com o clube francês. A informação inicial é do site "GE".

Já com um acordo entre as partes alinhavado, o Olympique desembolsará cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77,1 milhões) para recrutar Luis Henrique - conforme informado inicialmente pelo LANCE!.

Luis Henrique tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2022. O Alvinegro, aliás, possui apenas 40% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos. Os outros 60% são do Três Passos Atlético Clube (TAC), do Rio Grande do Sul. Recentemente, cabe destacar, os empresários de Luis estiveram no Rio de Janeiro para debater os próximos passos do atacante junto à diretoria do clube carioca.