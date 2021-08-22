Luís Fernando fala em ansiedade ao explicar 'relaxada' do Botafogo em vitória: 'Importante são três pontos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo quase jogou água no próprio chopp. O Alvinegro abriu 3 a 0 sobre o Vila Nova neste domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão, permitiu que o time goiano fizesse dois gols, mas suportou a pressão e conseguiu uma vitória, se aproximando do G4.

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Após a partida, Luís Fernando Flores, auxiliar do Alvinegro que substituiu Enderson Moreira, suspenso, afirmou que a equipe deu uma recuada de forma natural.

- Talvez (o time ficou) um pouquinho ansioso. É natural. Um jogo 3 a 0, placar controlado, você dá uma relaxada. Do outro lado eles se jogam para cima. Claro que em certo momento nós apressamos um pouco. Isso faz parte do trabalho, são coisas que podemos trabalhar durante a semana - afirmou.O membro da comissão técnica valorizou que o Glorioso conseguiu suportar à pressão do Vila Nova, apesar de ter sofrido um gol e duas bolas na trave nos minutos finais, mas valorizou a vitória.

- Os oito jogos que fizemos até agora nós tomamos três gols. Só esses dois no final. A gente sabe onde podemos melhorar. O resultado veio para cima, cedemos um pouco de campo e eles pressionaram. Tem que saber sofrer, a equipe do Vila tem feito bons jogos fora de casa. O mais importante são os três pontos.MAIS ASPAS DE LUÍS FERNANDO FLORES

Recuperação- A gente está muito satisfeito em relação à condição física dos atletas. O Carli está há muito tempo sem jogar, vamos com ele até o momento que ele suporta, estamos felizes com ele. Tem sempre algo a ser trabalhado. A gente vem de um desgaste muito grande, são quatro jogos em dez dias. Acho que estamos no caminho certo.