Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luís Castro vê Botafogo em bom estágio: 'Vou deixar de falar que estamos em construção'
futebol

Luís Castro vê Botafogo em bom estágio: 'Vou deixar de falar que estamos em construção'

Para o técnico do Glorioso, a equipe que ele comenda há menos de dois meses tem dado a resposta esperada, mesmo que com resultados surpreendentes positiva e negativamente...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 07:30
São menos de dois meses de Luís Castro no Botafogo. Pode até parecer mais tempo diante de tanta coisa que tem acontecido no clube, mas o tempo para treinos, jogos e para o conhecimento entre comissão técnica e elenco é implacável. Apesar de tudo isso, o time satisfaz o treinador, considerando o estágio atual da formatação.- Se fosse uma pré-temporada de sete semanas, estaríamos a terminá-la agora, mas chegamos com a temporada em andamento. Não tem corrido muito mal. Perdemos pontos para times que alguns acham que não deveríamos perder, mas temos pontos contra adversários que alguns achavam que não teríamos. Futebol é assim. Milhões apreciam futebol pela incertezas dele. Equipes caem nas copas - ponderou o treinador, antes de concluir:
- Conto muito com a dedicação dos jogadores, e eles vêm se entregando. A torcida se entrega de alma no estádio, os jogadores se entregam aos treinos e jogos, de alma e coração. E isso faz com que possamos conquistar. Já estamos num ponto de confiança. Vou deixar de falar que estamos em construção e passar a falar que "estamos assim". E assim vamos - projetou o comandante.E assim o Botafogo volta a campo neste domingo. O jogo contra o Fortaleza é no Nilton Santos, às 18 horas.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Crédito: LuísCastrofoionomeescolhidoporJohnTextorparacomandaroBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados