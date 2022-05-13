Luís Castro vê Botafogo em bom estágio: 'Vou deixar de falar que estamos em construção'

São menos de dois meses de Luís Castro no Botafogo. Pode até parecer mais tempo diante de tanta coisa que tem acontecido no clube, mas o tempo para treinos, jogos e para o conhecimento entre comissão técnica e elenco é implacável. Apesar de tudo isso, o time satisfaz o treinador, considerando o estágio atual da formatação.- Se fosse uma pré-temporada de sete semanas, estaríamos a terminá-la agora, mas chegamos com a temporada em andamento. Não tem corrido muito mal. Perdemos pontos para times que alguns acham que não deveríamos perder, mas temos pontos contra adversários que alguns achavam que não teríamos. Futebol é assim. Milhões apreciam futebol pela incertezas dele. Equipes caem nas copas - ponderou o treinador, antes de concluir: