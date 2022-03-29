Luís Castro é apresentado pelo Botafogo e comemora: 'Foi uma escolha certa'

Luís Castro vestiu a camisa do Botafogo de forma oficial pela primeira vez. O treinador português foi apresentado na tarde desta terça-feira na sala de imprensa no Estádio Nilton Santos. O comandante destacou o desafio de assumir o Alvinegro.

- É com muita felicidade que eu represento o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, temos muitas dificuldades naturais, algumas dificuldades a nível de organização e espaço de treino. Mas vi muita vontade de melhorar e trabalhar. O trabalho é muito mais importante que o talento, eu acho que o Botafogo há muita gente com talento e com trabalho, isso facilita mais as coisas. Eu escolhi o Botafogo, tive outros convites, mas escolhi o Botafogo. Foi uma escolha consciente. Eu acredito muito no projeto, que o John Textor quer para o projeto, nos torcedores do Botafogo, na estrutura, nas pessoas que estão envolvidas e eu sou uma pessoa de convicções e eu escolhi o Botafogo - afirmou.

Tempo. Luís Castro deixou claro que o projeto envolvendo o Botafogo e John Textor é pensado a longo prazo.

- Normalmente quando traçamos objetivos nós fazemos de uma forma para animar todos que nos envolvem. Muitas vezes não temos em conta as outras equipes. Temos que lançar aquilo que os outros valem no campeonato, os outros também querem muitas coisas. Aquilo que eu mais gostaria que ver é algo sustentado da equipe. Vamos começar um processo de construção, isso leva mais ou menos daquilo que poderemos fazer. Alguns jogadores ainda poderão entrar ou sair, em função disso ainda no final da janela poderemos falar melhor. Eu queria paz para fazer uma construção sustentada. Não é um projeto de um ano, é um projeto de algum tempo. Tempo no futebol é comprado com resultados e eu sei disso. Minha equipe e meus jogadores vamos conseguir apresentar um bom futebol, eu espero - analisou.

Luís Castro, vale ressaltar, também recebeu proposta do Corinthians enquanto negociava a saída do Al-Duhail, mas optou pelo Botafogo. Ele deixa claro: não se arrepende da escolha de ter ido pelo caminho do Glorioso.

- Representa muito de verdade. Se conseguirmos colocar o Botafogo no caminho do sucesso fica uma marca muito forte. Ter chegado ao Porto e ter sido campeão com a equipe B e só mais um treinador que foi campeão lá, ser campeão com o Shakhtar é só mais um técnico foi campeão lá, no Al-Duhail é só mais um... No Botafogo é uma marca diferente. Isso foi para mim decisivo na minha decisão. Representar um clube de Garrincha, Amarildo, Didi, Jairzinho é fantástico e essa escolha não foi muito difícil, foi consciente. E penso que foi acertada. Pelos desafios que tenho pela frente, no Porto tivemos na formação, espero ter aqui o mesmo sucesso. O futebol é muito perigoso, podemos estar aqui daqui a um mês sentados sem a capacidade de continuar. Mas a resposta será a mesma, mas tenho a capacidade do futebol. É fantástico representar a torcida, a imagem contra o Fluminense foi fantástico. Fala-se disso de uma forma abstrata, mas é fantástica. É paixão, estar animado com aquilo que a equipe fez, reconhece de uma forma pura. Foi uma escolha certa - completou.