Luis Cangá é apresentado no Vasco: 'Muita expectativa, pessoalmente. Sei o que representa estar aqui'

O Vasco apresentou, nesta terça-feira, o zagueiro Luis Cangá. O equatoriano chegou ao clube com semblante sério e contrato de três meses. Caso seja aprovado, terá o vínculo estendido para até o final da temporada. Ele afirma querer aproveitar do período.- Por parte do clube, muito bem. Assim como dos meus companheiros, foram ótimas boas-vindas. Venho por três meses e serão três meses de muita expectativa, pessoalmente. Sei o que representa estar aqui, é um desafio muito importante que me exige competir num nível muito alto - garantiu, antes de seguir:

- Vou demonstrar a mim mesmo, ajudar meu time, meus companheiros e espero que corra tudo bem nesse período em que estiver aqui - pregou.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Cangá deverá ser titular formando dupla de zaga com Anderson Conceição. Sabe que terá que demonstrar serviço durante o Campeonato Carioca. Mas coloca o clube em primeiro lugar.

- Sei tenho três meses aqui e vou mostrar que estou à altura do Vasco, que posso jogar aqui e esperamos que esses cerca de 15 jogos corram bem para o Vasco, que é o mais importante. O importante é que sempre o Vasco vença. O que vai ser de mim é secundário. Só tenho que me preocupar em treinar e estar bem para o professor poder contar comigo para eu poder ajudar meus companheiros - analisou.