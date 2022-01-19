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Luis Cangá é apresentado no Vasco: 'Muita expectativa, pessoalmente. Sei o que representa estar aqui'

Zagueiro terá o primeiro trimestre de contrato para mostrar serviço e convencer que merece prosseguir no clube para o restante da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 21:15

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 21:15

O Vasco apresentou, nesta terça-feira, o zagueiro Luis Cangá. O equatoriano chegou ao clube com semblante sério e contrato de três meses. Caso seja aprovado, terá o vínculo estendido para até o final da temporada. Ele afirma querer aproveitar do período.- Por parte do clube, muito bem. Assim como dos meus companheiros, foram ótimas boas-vindas. Venho por três meses e serão três meses de muita expectativa, pessoalmente. Sei o que representa estar aqui, é um desafio muito importante que me exige competir num nível muito alto - garantiu, antes de seguir:
- Vou demonstrar a mim mesmo, ajudar meu time, meus companheiros e espero que corra tudo bem nesse período em que estiver aqui - pregou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Cangá deverá ser titular formando dupla de zaga com Anderson Conceição. Sabe que terá que demonstrar serviço durante o Campeonato Carioca. Mas coloca o clube em primeiro lugar.
- Sei tenho três meses aqui e vou mostrar que estou à altura do Vasco, que posso jogar aqui e esperamos que esses cerca de 15 jogos corram bem para o Vasco, que é o mais importante. O importante é que sempre o Vasco vença. O que vai ser de mim é secundário. Só tenho que me preocupar em treinar e estar bem para o professor poder contar comigo para eu poder ajudar meus companheiros - analisou.
Crédito: LuisCangáéumdos11reforçosjáoficializadospeloVasco(Foto:AssessoriadeImprensadoVasco

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