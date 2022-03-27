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Lúcio Flávio lamenta eliminação, mas destaca 'personalidade' do Botafogo diante do Fluminense

Interino frisa que muitos atletas não tinham encarado um jogo no Maracanã, aposta em progresso do elenco, mas reforça irritação com arbitragem...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 20:10

Publicado em 27 de Março de 2022 às 20:10

Nem mesmo a eliminação do Botafogo do Carioca tirou a confiança de Lúcio Flávio no grupo atual. Em entrevista coletiva neste domingo (27), ele falou sobre a forma como equipe não se intimidou na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, que não foi suficiente para levar os alvinegros à final da competição.- Em primeiro lugar, quero reforçar a questão de parabenizar os atletas. Alguns desses atletas jogaram no Maracanã pela primeira vez. Tiveram uma postura boa, com personalidade. Fizeram o jogo que a gente passou. Foi um jogo bom, mas não teve o resultado que nos credenciaria à final - e frisou:
- Foi uma vitória que mostra capacidade da equipe. Todos que acompanharam o jogo podem perceber isso. Para o futuro próximo, cria uma expectativa boa. São jogadores que podem conseguir uma sequência com o nosso novo comando - completou.
O treinador interino expôs sua bronca com a arbitragem da partida.
- Em relação à arbitragem, o (diretor de futebol) Mazzuco já passou o sentimento do clube. A gente entende que, em relação à falta, nós tínhamos uma possibilidade de atacar, e o Fred já tinha cartão amarelo. O árbitro enrolou para dar o vermelho, parecia que estava pensando o que faria. A gente teria um ataque, ele expulsou o jogador, mas não deixou cobrar a falta. Os próprios jogadores do Fluminense já estavam se posicionando na área. Ele termina o jogo e gera uma situação ruim. Nós não entendemos, mas lamentamos. Ele até vinha fazendo uma boa partida, mas se queimou na reta final - declarou.
Segundo Lúcio Flávio, os botafoguenses se queixam de dois erros na partida.
- Na falta no Fred, segundo os atletas, ele alegou que o jogo havia acabado. Ele errou nesses dois momentos. Na falta para o Fluminense e na falta que nós deveríamos ter cobrado - afirmou.
O interino considerou uma participação digna do Alvinegro no Campeonato Carioca de 2022.
- Nós vamos melhorando aos poucos. Os reforços são nesse sentido. Utilizamos muitos jogadores de base, mas perdemos atletas importantes para nós. Mesmo assim, finalizamos a competição de uma forma digna. Conversei isso com eles, que é um orgulho perceber o crescimento dos atletas. Mesmo no momento de adversidade, como nesse jogo no Maracanã - disse.
Crédito: 'Nósnãoentendemos,maslamentamos.Eleatévinhafazendoumaboapartida,massequeimounaretafinal',afirmouLúcioFláviosobreoárbitrodapartida(Reprodução/BotafogoTV

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