Lúcio Flávio lamenta eliminação, mas destaca 'personalidade' do Botafogo diante do Fluminense

Nem mesmo a eliminação do Botafogo do Carioca tirou a confiança de Lúcio Flávio no grupo atual. Em entrevista coletiva neste domingo (27), ele falou sobre a forma como equipe não se intimidou na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, que não foi suficiente para levar os alvinegros à final da competição.- Em primeiro lugar, quero reforçar a questão de parabenizar os atletas. Alguns desses atletas jogaram no Maracanã pela primeira vez. Tiveram uma postura boa, com personalidade. Fizeram o jogo que a gente passou. Foi um jogo bom, mas não teve o resultado que nos credenciaria à final - e frisou:

- Foi uma vitória que mostra capacidade da equipe. Todos que acompanharam o jogo podem perceber isso. Para o futuro próximo, cria uma expectativa boa. São jogadores que podem conseguir uma sequência com o nosso novo comando - completou.

O treinador interino expôs sua bronca com a arbitragem da partida.

- Em relação à arbitragem, o (diretor de futebol) Mazzuco já passou o sentimento do clube. A gente entende que, em relação à falta, nós tínhamos uma possibilidade de atacar, e o Fred já tinha cartão amarelo. O árbitro enrolou para dar o vermelho, parecia que estava pensando o que faria. A gente teria um ataque, ele expulsou o jogador, mas não deixou cobrar a falta. Os próprios jogadores do Fluminense já estavam se posicionando na área. Ele termina o jogo e gera uma situação ruim. Nós não entendemos, mas lamentamos. Ele até vinha fazendo uma boa partida, mas se queimou na reta final - declarou.

Segundo Lúcio Flávio, os botafoguenses se queixam de dois erros na partida.

- Na falta no Fred, segundo os atletas, ele alegou que o jogo havia acabado. Ele errou nesses dois momentos. Na falta para o Fluminense e na falta que nós deveríamos ter cobrado - afirmou.

O interino considerou uma participação digna do Alvinegro no Campeonato Carioca de 2022.

- Nós vamos melhorando aos poucos. Os reforços são nesse sentido. Utilizamos muitos jogadores de base, mas perdemos atletas importantes para nós. Mesmo assim, finalizamos a competição de uma forma digna. Conversei isso com eles, que é um orgulho perceber o crescimento dos atletas. Mesmo no momento de adversidade, como nesse jogo no Maracanã - disse.