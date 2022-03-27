Lúcio Flávio exalta chegada de Luís Castro e esbanja confiança no técnico: 'Vai agregar muito ao Botafogo'

A presença de Luís Castro, futuro técnico do Botafogo, na arquibancada do Maracanã ficou em pauta na entrevista coletiva após o confronto com o Fluminense. Comandante alvinegro durante o Carioca, Lúcio Flávio não escondeu sua confiança de que o português possa fazer o Alvinegro deslanchar. - Luís acabou chegando ainda ontem. Como estávamos envolvidos com o jogo, ainda não tivemos nenhum contato. Acredito que ele e sua comissão técnica podem contribuir muito com o Botafogo. São profissionais dos quais já tive informações. São de alto nível, pessoas que são acima de tudo excelentes seres humanos. Em consequência disso, acho que vai agregar muito ao Botafogo. Acho que é dessa forma que o clube busca trabalhar. Esperamos que ele possa nos ajudar muito porque teremos um ano desafiador - declarou.

O interino reconheceu a frustração dos botafoguenses com a eliminação da semifinal do Carioca. Mas ressaltou que o momento é de virar a página para o novo projeto.

- Para todo atleta ou profissional do futebol, chegar na final é um mérito, um prêmio ao trabalho. É um momento grande na carreira de cada um. No vestiário, vimos que nenhum atleta gostou de não ter ido à final. Agora que isso já aconteceu, e com a chegada do Luís, ele terá esse tempo para conhecer todos, trabalhar os reforços. É uma oportunidade que se tem de trabalhar, e vamos aproveitar - declarou.

Lúcio Flávio também se colocou à disposição do futuro treinador alvinegro sempre que for necessário.

- Vamos ter esse primeiro contato e ele (Luís Castro) já deve ter algumas informações. A equipe inteira dele já analisou muitos jogos. Hoje, estiveram aqui e conseguiram ver in loco. Vamos conversar sobre o grupo quando ele quiser, essas coisas acontecem de forma natural, pouco a pouco. Estou sempre à disposição para ter o melhor relacionamento e o melhor rendimento para o clube - disse.

Luís Castro será apresentado nesta terça-feira (29), às 13h, no Nilton Santos.