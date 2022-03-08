Lúcio Flávio elogia a base e ressalta atuação do Botafogo: 'Não só pelo resultado, como pela performance'

O Botafogo se impôs diante do Volta Redonda e mesmo oscilando no início do segundo tempo aplicou uma goleada por 5 a 0. Na coletiva, o técnico-interino Lúcio Flávio elogiou a base alvinegra e destacou a performance do time no Nilton Santos.

Ele destacou a atuação do jovem Rikelmi, que marcou o seu primeiro gol como profissional. - A participação do Rikelmi foi muito boa. É um jogador que ao longo dos treinamentos vem demonstrando uma boa capacidade. Hoje, em razão até da ausência de última hora do Chay, pensamos em ter a situação de um jogador um pouco mais agudo, que tivesse essa possibilidade do drible e de envolver o adversário. Não só pelo resultado, como pela performance, todos nós ficamos muito satisfeitos - disse o comandante, e emendou:

​- Não só pelo Rikelmi, mas com todos os garotos que puderam participar. Hoje tivemos praticamente dez atletas formados no clube e isso é algo muito bom, que nós temos até que salientar o trabalho feito hoje pela nossa equipe de base, como o Tiano e o Ricardo Resende. É um motivo de muita alegria para todos nós que convivemos diariamente com todos esses meninos - completou Lúcio Flávio.

Com o resultado, o Alvinegro ultrapassou o Vasco e assumiu a terceira colocação, restando apenas uma rodada para o fim da Taça Guanabara. Ao ser questionado sobre uma proposta do Paraná, Lúcio Flávio salientou que é auxiliar do Glorioso e está focado na reta final do Campeonato Carioca.

- Em relação a mim, eu sou auxiliar do clube. O clube vive esse momento de transição. Eu tive a possibilidade de estar à frente nesses últimos jogos e talvez até por essa questão, de estar um pouco mais à frente, e todo mundo sabe do meu histórico como atleta por lá e essa minha mudança de função que ocorreu no Paraná... É normal que talvez isso aconteça. Mas meu foco é totalmente aqui no clube e continuar o trabalho enquanto eu tiver essa confiança, principalmente do departamento de futebol aqui no clube, vamos continuar nosso trabalho e com foco total, principalmente nessa reta final de Campeonato Estadual - disse.

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O próximo compromisso do Botafogo será no domingo, diante do Audax, às 19h, pela última rodada da Taça Guanabara. Caso termine nesta posição, o Alvinegro terá pela frente o Flamengo nas semifinais da competição.