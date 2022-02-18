Lúcio Flávio destaca retorno de Chay ao Botafogo e reforça confiança em Matheus Nascimento

A volta de Chay aos gramados na vitória do Botafogo sobre o Resende, por 2 a 1, nesta quinta-feira (17), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, não passou em branco por Lúcio Flávio. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro falou sobre o desafio do atacante se recuperar.

>>> Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca- O Chay é um jogador que, ao longo da última temporada, foi muito importante. Fez bons jogos. Conseguiu se recuperar em um trabalho importante da equipe médica. Ele melhorou fisicamente, ganhou força e, agora, nós definimos a participação. Foi muito boa, fizemos algo programado. Agora, vai dar sequência - disse.

Lúcio Flávio também falou sobre as baixas recentes no elenco, devido a lesões, como Diego Gonçalves.

- O Diego, como qualquer outro atleta que se encontra afastado, faz uma falta. Vivemos uma situação inusitada, na qual jogadores têm sofrido situações de contato bastante fortes. O Diego teve um trauma na região das costas - e, em seguida, fez uma ressalva:

- É importante salientar, porém, a entrada de outros jogadores e valorizar quem está atuando. A gente vem tendo uma resposta muito boa - completou.

Aos seus olhos, o momento de Matheus Nascimento tem sido reflexo disto.

- O Matheus vem aproveitando as oportunidades. Temos muita confiança no crescimento dele. Vai adquirindo contexto no profissional, ganha confiança para jogar. É muito importante para um garoto com o perfil dele. A gente torce para ele e para todos que estão subindo que aproveitem as oportunidades - afirmou.

O Botafogo volta a campo no clássico diante do Flamengo, na quarta-feira (23).