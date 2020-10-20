Lúcio Flávio deixa o Paraná para ser auxiliar permanente do Botafogo

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Depois de Túlio Lustosa, outro rosto conhecido do torcedor pelo o que fez dentro de campo retorna ao Botafogo para cumprir uma função fora das quatro linhas. O Alvinegro contratou Lúcio Flávio, ex-meio-campista, para assumir a função de auxiliar permanente da equipe. A informação foi dada primeiro pela "Rádio Banda B" e confirmada pelo LANCE!.

Lúcio Flávio era auxiliar do Paraná e aceitou o convite para trabalhar no clube carioca. O nome foi indicado pelo próprio Túlio e teve a aprovação de Bruno Lazaroni. O ex-jogador vai ajudar o treinador no dia a dia de treinamentos no Estádio Nilton Santos.

O antigo camisa 10, inclusive, vem para ocupar a antiga função de Lazaroni. Antes de assumir como treinador, Bruno era auxiliar permanente. O assistente técnico, vale ressaltar, é Fábio Lefundes.

Lúcio Flávio atuou no Botafogo em cinco anos da carreira: de 2006 a 2008 e, posteriormente, em 2009 e 2010. Pelo clube de General Severiano, foram 180 partidas disputadas e 64 gols marcados.