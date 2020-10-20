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Lúcio Flávio deixa o Paraná para ser auxiliar permanente do Botafogo

Ex-meia retorna ao Alvinegro, clube ao qual atuou durante cinco anos da carreira, agora para cumprir função fora das quatro linhas e ajudar Bruno Lazaroni...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 14:49
Crédito: Divulgação
Depois de Túlio Lustosa, outro rosto conhecido do torcedor pelo o que fez dentro de campo retorna ao Botafogo para cumprir uma função fora das quatro linhas. O Alvinegro contratou Lúcio Flávio, ex-meio-campista, para assumir a função de auxiliar permanente da equipe. A informação foi dada primeiro pela "Rádio Banda B" e confirmada pelo LANCE!.
Lúcio Flávio era auxiliar do Paraná e aceitou o convite para trabalhar no clube carioca. O nome foi indicado pelo próprio Túlio e teve a aprovação de Bruno Lazaroni. O ex-jogador vai ajudar o treinador no dia a dia de treinamentos no Estádio Nilton Santos.
O antigo camisa 10, inclusive, vem para ocupar a antiga função de Lazaroni. Antes de assumir como treinador, Bruno era auxiliar permanente. O assistente técnico, vale ressaltar, é Fábio Lefundes.
Lúcio Flávio atuou no Botafogo em cinco anos da carreira: de 2006 a 2008 e, posteriormente, em 2009 e 2010. Pelo clube de General Severiano, foram 180 partidas disputadas e 64 gols marcados.
O Paraná havia sido a primeira experiência do ex-jogador como auxiliar. Lúcio estava no Tricolor desde setembro de 2018.

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