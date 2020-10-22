Lúcio Flávio comemora reencontro com Túlio no Botafogo: 'Importante agregar conhecimento'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O treino do Botafogo na última quarta-feira teve uma novidade: Lúcio Flávio. O novo auxiliar técnico permanente começou a trabalhar no campo anexo do Estádio Nilton Santos e retornou ao time que defendeu por cinco anos como jogador - agora para exercer uma função na comissão técnica.

- Fiquei feliz com o contato que foi feito pela diretoria. Estou satisfeito por ter dado certo. Desde que finalizei a carreira, venho me preparando nessa parte técnica e, agora, juntamente com toda a comissão técnica que é dirigida pelo Bruno (Lazaroni), vim para dar esse suporte, para ser mais um membro para tentar agregar e fazer com que o desenvolvimento possa ser melhorado, não só da equipe como o meu também, para que eu possa crescer - afirmou.

Lúcio Flávio também reencontrou um velho amigo. Túlio Lustosa, gerente de futebol do clube, fez parte da equipe de 2007 ao lado do ex-meio-campista. O novo auxiliar permanente comemorou a reedição desta dupla.