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Lúcio Flávio comemora reencontro com Túlio no Botafogo: 'Importante agregar conhecimento'

Novo auxiliar técnico do Alvinegro afirmou estar feliz com vinda ao clube de General Severiano e para reeditar dupla com ex-volante, agora gerente de futebol...
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Publicado em 

22 out 2020 às 16:12

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:12

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treino do Botafogo na última quarta-feira teve uma novidade: Lúcio Flávio. O novo auxiliar técnico permanente começou a trabalhar no campo anexo do Estádio Nilton Santos e retornou ao time que defendeu por cinco anos como jogador - agora para exercer uma função na comissão técnica.
- Fiquei feliz com o contato que foi feito pela diretoria. Estou satisfeito por ter dado certo. Desde que finalizei a carreira, venho me preparando nessa parte técnica e, agora, juntamente com toda a comissão técnica que é dirigida pelo Bruno (Lazaroni), vim para dar esse suporte, para ser mais um membro para tentar agregar e fazer com que o desenvolvimento possa ser melhorado, não só da equipe como o meu também, para que eu possa crescer - afirmou.
Lúcio Flávio também reencontrou um velho amigo. Túlio Lustosa, gerente de futebol do clube, fez parte da equipe de 2007 ao lado do ex-meio-campista. O novo auxiliar permanente comemorou a reedição desta dupla.
- Tanto o Túlio quanto eu conhecemos bem a história do clube. O Túlio, por ter ido mais para o lado da gestão, tem mais tempo nessa função, eu parei depois. É importante agregar esse conhecimento tanto da parte dele como meu na área técnica. Em razão desse perfil, por termos trabalhado no clube, é um fator positivo. Claro que envolve também muito trabalho, e vamos buscar unir forças para fazer com que o Botafogo possa ganhar com isso - completou.

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