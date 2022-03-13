Lúcio Flávio afirma que Fluminense é favorito contra o Botafogo, mas destaca: 'Agora tudo muda'

Com o empate diante do Audax, o Botafogo terminou a primeira fase do Carioca na 4ª posição e terá que enfrentar o Fluminense na semifinal, adversário que venceu já venceu o Glorioso neste ano. O técnico Lúcio Flávio destacou que se trata de um adversário muito qualificado, mas agora entende que se trata de um jogo totalmente diferente.- Nós sabíamos que enfrentaríamos um adversário qualificado, seja o Flamengo ou o Fluminense. Essa semana vai ser importante para nós no sentido de recuperação de jogadores que não contamos nos últimos jogos. É tentar preparar o melhor Botafogo, já que passa a ser um jogo decisivo. No jogo da primeira fase não conseguimos a vitória, mas agora tudo muda, a preparação, a cabeça do atleta, mas acima de tudo vale o esforço e o empenho do grupo para chegar até essa semifinal - afirmou Lúcio Flávio, completando que o Botafogo é o azarão para o confronto.

- O campeonato agora passa a ter uma outra forma. Agora vamos nos preparar para dois jogos e nós esperamos que, ao longo dessa jornada de 180 minutos, superar um adversário que, até pela campanha e por estar em uma competição internacional, acaba tendo um favoritismo sim - comentou.

Campeão Carioca em 2006 e 2010 com o Botafogo, Lúcio Flávio sabe muito bem o que é disputar uma fase decisiva na competição. O treinador espera poder passar um pouco da experiência que teve como jogador para o elenco e revelou como vai ser a preparação durante a semana.

- É um momento especial. O atleta entra na competição para chegar na decisão e é isso que todos tentam buscar. Temos um desafio contra o Fluminense e a preparação acaba sendo diferente pelo nível de jogo. Hoje nós temos um grupo mesclado e buscamos passar o que é um jogo decisivo como esse. Certamente teremos uma semana, primeiro leve, para que os jogadores se sintam bem para irem a um confronto importante, não só para os atletas, mas para os clubes.

O Botafogo enfrenta o Fluminense pela semifinal apenas na segunda-feira da semana que vem (21), no Nilton Santos. O jogo da volta acontece no dia 27, último domingo do mês. Com melhor campanha, o Tricolor terá a vantagem do empate na soma dos resultados agregados.