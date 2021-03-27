Luccas Claro treina com bola e tem chances de voltar ao Fluminense contra o Vasco

O Fluminense pode ter uma novidade para o clássico com o Vasco, na próxima terça-feira, às 21h35, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O zagueiro Luccas Claro, único titular que ainda não estreou, treinou com bola neste sábado. Ele ficou fora da derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, em Bacaxá, após sentir dores na coxa esquerda no treino de quarta-feira.
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A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O zagueiro realizou o treinamento sozinho no campo do CT Carlos Castilho, já que o restante do elenco está de folga. Ele será reavaliado neste domingo e na segunda-feira para saber se tem condições de entrar em campo.
Caso Luccas Claro seja preservado, o técnico Roger Machado pode optar por colocar Frazan, que já vem atuando desde o começo do Carioca. Matheus Ferraz sentiu dores no joelho direito, também ficando fora contra o Volta Redonda. Por isso, ainda é dúvida para o clássico. Ele será reavaliado neste domingo, quando o elenco volta aos treinos.
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Dos outros atletas lesionados, Fernando Pacheco e Miguel já estão recuperados, mas como tiveram poucas sessões de treinamentos, não foram relacionados. Eles devem ser opção contra o Vasco, no segundo clássico da temporada.
O Fluminense entra em campo nesta terça para tentar se manter entre os primeiros colocados do Estadual. A partida será no Raulino de Oliveira por conta do lockdown no Rio de Janeiro até o dia 4 de abril.