  • Luccas Claro se diz feliz por retorno a Curitiba, mas garante foco na vitória do Fluminense
futebol

Luccas Claro se diz feliz por retorno a Curitiba, mas garante foco na vitória do Fluminense

Zagueiro do Tricolor teve passagem pela base do Athletico e jogou pelo Coritiba de 2010 a 2016; Flu entra em campo neste sábado...
LanceNet

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:24

Crédito: Reprodução
O Fluminense vive a apreensão pela adaptação ao gramado sintético da Arena da Baixada visando o duelo contra o Athletico Paranaense, neste sábado, às 16h. Para um jogador, porém, o encontro com a equipe da casa será especial. Dispensado do Furacão ainda na base, Luccas Claro acabou indo parar no Coritiba, onde ficou de 2010 a 2016. Em entrevista à "FluTV", porém, o zagueiro garantiu que o foco está em conquistar a primeira vitória do Tricolor fora de casa neste Campeonato Brasileiro.
- Muito feliz. Importante poder voltar, foram 12 anos morando aqui. Mas agora defendendo o Fluminense. Vou tentar fazer meu melhor para ajudar a equipe e retomar as vitórias na competição, então vamos lutar, batalhar. Feliz por voltar, mas é trabalho. Vamos fazer nossa parte e buscar a vitória - disse Luccas.
O Fluminense fez a última atividade antes do jogo exatamente na Arena da Baixada, pensando na adaptação ao campo. Luccas Claro comentou a dificuldade de atuar no local. Flu e Athletico se enfrentam neste sábado, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão.
- É importante porque é bem diferente. A bola quica mais, fica mais rápida. Tem que controlar melhor o passe. O passe que você dá firme em um gramado natural já tem que segurar. Mas não tem desculpa, o Athletico se acostumou a jogar aqui e quando vai atuar fora de casa busca vencer. Temos que ser da mesma forma. É um bom gramado, a bola rola bem. Dá para trocar passe, colocar o estilo de jogo e marcar porque o time deles tem qualidade - completou,

