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Luccas Claro lamenta eliminação do Fluminense, mas elogia elenco: 'Saímos de cabeça erguida'

Zagueiro comentou da dificuldade da partida, mas destacou a postura do elenco; jogador ressaltou a importância da sequência no Brasileiro...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 21:17

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 21:17
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Atlético-MG, pelo placar acumulado de 3 a 1. Após a partida, válida pela volta das quartas de final da competição, Luccas Claro lamentou a derrota, mas enalteceu a postura da equipe. - É triste você ser eliminado de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, mas não podemos nos abater. Saímos de cabeça erguida porque nós não entregamos o jogo, lutamos até o final, sabendo da dificuldade. Atualmente [o Atlético-MG] é uma das melhores equipes do Brasil, a gente sabia disso, tentou marcar forte e sair no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida e fortes no Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda e agora é manter o foco e não se abater nesse momento - disse o zagueiro.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a finalNa próxima segunda, o Fluminense enfrenta o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. O duelo, de adversários diretos na tabela, é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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