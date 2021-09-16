Luccas Claro lamenta eliminação do Fluminense, mas elogia elenco: 'Saímos de cabeça erguida'

Nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, pelo Atlético-MG, pelo placar acumulado de 3 a 1. Após a partida, válida pela volta das quartas de final da competição, Luccas Claro lamentou a derrota, mas enalteceu a postura da equipe. - É triste você ser eliminado de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, mas não podemos nos abater. Saímos de cabeça erguida porque nós não entregamos o jogo, lutamos até o final, sabendo da dificuldade. Atualmente [o Atlético-MG] é uma das melhores equipes do Brasil, a gente sabia disso, tentou marcar forte e sair no contra-ataque. Infelizmente não conseguimos, mas saímos de cabeça erguida e fortes no Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda e agora é manter o foco e não se abater nesse momento - disse o zagueiro.