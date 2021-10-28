Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luccas Claro lamenta derrota do Fluminense mas elogia adversário: 'Fizeram um grande jogo'
futebol

Luccas Claro lamenta derrota do Fluminense mas elogia adversário: 'Fizeram um grande jogo'

Zagueiro destacou que Santos foi superior ao Fluminense durante o jogo, enquanto lutava para sair da zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 21:18

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:18

Crédito: Jota Erre/PhotoPremium/LancePress!
Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileiro. Após a derrota, Luccas Claro lamentou o resultado, que impediu o Tricolor de entrar no G6, mas reconheceu o mérito do adversário na luta para deixar o Z4.- Não que a gente não tenha competido, mas o Santos veio para fazer o jogo da vida deles. Eu, que gosto de futebol, sempre assisti os jogos do Santos e eles fizeram hoje o que não vinham fazendo há um bom tempo. Mostraram que tem qualidade para isso. Fizeram um grande jogo e não conseguimos entrar no mesmo ritmo. Até tentamos, mas com 2 a 0 no placar, fica difícil reverter. Agora é colocar a cabeça no lugar porque a gente vem fazendo um grande Brasileiro. Tivemos sequências boas de invencibilidade, depois perdemos e retomamos. É isso, não conseguimos a vitória e vamos tentar no próximo [jogo] - afirmou Luccas Claro.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro
Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Ceará, às 19h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados