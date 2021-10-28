Luccas Claro lamenta derrota do Fluminense mas elogia adversário: 'Fizeram um grande jogo'

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdeu para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileiro. Após a derrota, Luccas Claro lamentou o resultado, que impediu o Tricolor de entrar no G6, mas reconheceu o mérito do adversário na luta para deixar o Z4.- Não que a gente não tenha competido, mas o Santos veio para fazer o jogo da vida deles. Eu, que gosto de futebol, sempre assisti os jogos do Santos e eles fizeram hoje o que não vinham fazendo há um bom tempo. Mostraram que tem qualidade para isso. Fizeram um grande jogo e não conseguimos entrar no mesmo ritmo. Até tentamos, mas com 2 a 0 no placar, fica difícil reverter. Agora é colocar a cabeça no lugar porque a gente vem fazendo um grande Brasileiro. Tivemos sequências boas de invencibilidade, depois perdemos e retomamos. É isso, não conseguimos a vitória e vamos tentar no próximo [jogo] - afirmou Luccas Claro.