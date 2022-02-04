Luccas Claro comenta falta de entrosamento do Fluminense, mas celebra resultado: 'Houve entrega'

Nesta quinta, o Fluminense venceu o Audax Rio por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca, no Estádio Luso-Brasileiro. Após a partida, Luccas Claro reforçou a importância dos três pontos, mas destacou falta de entrosamento na equipe. O zagueiro ainda disse que o grupo escalado, de reservas em sua maioria, teve mais tempo de preparação para o Carioca em relação ao time principal.- É uma vitória muito boa, muito importante. Nos dedicamos muito. Mesmo sem o entrosamento, sabíamos que era possível. A equipe toda está de parabéns, houve muita entrega. Quando não deu para jogar, marcamos bem. Quando tínhamos a bola, tentamos fazer o nosso melhor. O jogo foi 1 a 0, mas criamos bastante e tivemos mais chances. [Tivemos] um tempinho a mais também, que é importante para trabalhar, do que a equipe que iniciou a competição. Agora é dar sequência - disse.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm um jogo de pouca criação, Abel Braga e o time foram vaiados em alguns momentos no Luso-Brasileiro. Diante das críticas, Luccas falou que a equipe não pode se deixar abalar e deve permanecer focada no Carioca.
- É claro que a gente quer que a torcida esteja com a gente. É triste ver o time sendo vaiado em alguns momentos, mas faz parte. Nós temos que estar com a cabeça boa, focados e concentrados para fazer o nosso melhor.
> Veja a tabela do Cariocão 2022Com o resultado, o Tricolor acumula seis pontos e fica na quarta colocação. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Flamengo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida pela Record Rio, Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!