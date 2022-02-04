Luccas Claro comenta falta de entrosamento do Fluminense, mas celebra resultado: 'Houve entrega'

Nesta quinta, o Fluminense venceu o Audax Rio por 1 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca, no Estádio Luso-Brasileiro. Após a partida, Luccas Claro reforçou a importância dos três pontos, mas destacou falta de entrosamento na equipe. O zagueiro ainda disse que o grupo escalado, de reservas em sua maioria, teve mais tempo de preparação para o Carioca em relação ao time principal.- É uma vitória muito boa, muito importante. Nos dedicamos muito. Mesmo sem o entrosamento, sabíamos que era possível. A equipe toda está de parabéns, houve muita entrega. Quando não deu para jogar, marcamos bem. Quando tínhamos a bola, tentamos fazer o nosso melhor. O jogo foi 1 a 0, mas criamos bastante e tivemos mais chances. [Tivemos] um tempinho a mais também, que é importante para trabalhar, do que a equipe que iniciou a competição. Agora é dar sequência - disse.