Luccas Claro celebra 100 jogos pelo Fluminense e projeta após título: 'Tem grandes coisas ainda por vir'

Coube ao zagueiro Luccas Claro a missão de levantar a primeira taça conquistada pelo Fluminense em 2022. Para o jogador, o desejo que seja apenas mais uma de muitas e em uma data especial. Na vitória por 4 a 0 sobre o Resende, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, o camisa 4 completou 100 jogos com a camisa tricolor. Após o duelo no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ele celebrou a marca.- Muito honrado em atingir essa marca pelo Fluminense. Só quem veste essa camisa sabe o peso que ela carrega e a responsabilidade de vesti-la. Hoje é uma data duplamente especial, estou feliz demais em completar 100 jogos e ser campeão numa mesma partida. Parece que foi ontem que completei 50 jogos, o tempo está passando rápido demais. O importante é construímos momentos para celebrar sempre e sei que ainda tenho muitas alegrias pra viver aqui no Fluminense - afirmou o jogador.

Aos 30 anos, Luccas Claro foi titular em cinco dos seis jogos disputados ao longo da atual temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência até o momento. No Fluminense desde o final de 2019, ele balançou a rede sete vezes.

- Felicidade imensurável. Um sonho realizado. Essa marca é muito importante na carreira de um atleta em um grande clube como o Fluminense. Não é fácil completar 100 jogos, ainda mais na minha posição, que dificilmente entra em uma partida. Muito feliz, ainda mais em um dia como hoje. Nosso primeiro título e como combinamos, acreditando sempre. Já sonhávamos com isso e sabemos da importância. Tem grandes coisas ainda por vir - completou.

O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima quarta-feira, o Tricolor inicia a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), no Estádio Nilton Santos, às 21h30.