Lucca vira desfalque do Fluminense no duelo com o Santos, no Maracanã

Desde que assinou com o Fluminense no início do mês, o atacante Lucca ainda não conseguiu estrear com a camisa do Tricolor. A expectativa é que ele fosse relacionado para o duelo com o Santos neste domingo, mas o jogador acordou com um "quadro de indisposição" e está fora do jogo no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Brasileirão.
O atleta de 30 anos foi relacionado para as partidas contra Ceará e Atlético-MG, mas não entrou em campo. Na última semana, o técnico Odair Hellmanm disse para a torcida ter paciência, que o atacante em breve terá a sua oportunidade de estrear pelo clube.
- É readaptação ao futebol, outro tipo de treinamento, outro nível de treinamento. (Contra o Ceará) Poderia ter trazido o Marcos Paulo para dentro e ter posto o Lucca aberto ou colocado por dentro, mas a minha opção no momento era dar esse peso na área, o que foi quando aconteceu o gol. (...) O Lucca vai ter a oportunidade dele, como todos os jogadores - disse o treinador.
Vale destacar que ele assinou contrato até o fim de abril de 2022 com o Tricolor das Laranjeiras, vestirá a camisa 7 da equipe, e chegou sem custos. Revelado pelo Palmas, o atacante têm passagens por clubes como Ponte Preta, Internacional, Corinthians, Criciúma, Al-Rayyan SC, Bahia e Cruzeiro.
O Fluminense tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro após empatar com o Ceará por 2 a 2, no Maracanã, no último dia 17. Caso consiga a vitória no confronto direto desta tarde, a equipe poderá entrar no G4 da competição, apesar de ter jogos a mais que o São Paulo, que teve três partidas adiadas contra Goiás, Ceará e Botafogo.