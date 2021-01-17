Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucca valoriza vitória do Fluminense no Brasileirão: 'O mais importante'

Atacante esteve envolvido no lance do gol tricolor, quando cabeceou e acabou contando com desvio de Patric para marcar no Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 21:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 21:34

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense jogou apenas o suficiente e contou com um pouco de sorte para vencer o Sport por 1 a 0 na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. O gol tricolor foi marcado em lance que Lucca cabeceou e Patric acabou mandando contra o próprio gol, já no início do segundo tempo. Após a partida, o atacante afirmou esperar que o lance seja creditado a ele, mas valorizou o resultado.> Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
- Foi na direção do gol. Mas o mais importante é o Fluminense vencer e conseguimos. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, mas o mais importante é vencer e somar os três pontos num momento importante do campeonato - afirmou o atleta ao "Premiere", ainda no campo.
A princípio, o gol havia sido dado ao atacante. Entretanto, a arbitragem ainda irá debater o lance para colocar na súmula se foi de Lucca ou contra de Patric.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
A vitória mantém o Flu na sétima posição do Brasileirão, com 46 pontos. Corinthians e Santos, com dois jogos a menos, vêm logo em seguida com 42 cada. O Tricolor encara o Coritiba na quarta-feira, fora de casa, às 20h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados