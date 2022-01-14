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Lucca tem sua rescisão do Fluminense publicada no BID da CBF e está oficialmente fora do clube

Estafe do atacante chega a um acordo com Tricolor das Laranjeiras em relação a pendências financeiras...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 19:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:30

O vínculo do Fluminense com Lucca chegou ao fim oficialmente. Após ambas as partes chegarem a um acerto, a rescisão contratual foi publicada nesta sexta-feira (14) no BID da CBF. A informação foi confirmada pelo "GE".A saída do atacante já estava encaminhada, tanto que Lucca não se reapresentou com o restante do elenco tricolor para a pré-temporada. Com pendências financeiras a serem resolvidas, ambas as partes chegaram a um acordo.
Haverá um parcelamento do que o clube deve ao atleta, encerrando o contrato que era previsto para durar até abril deste ano. Lucca chegou às Laranjeiras em setembro de 2020. Contudo, nunca se firmou no setor ofensivo e foi alvo de constatação da torcida tricolor. Em determinado momento, o jogador de 31 anos apagou seu perfil na rede social Instagram.
Lucca disputou 54 jogos (sendo 22 como titular) e marcou seis gols, além de dar passe para três gols tricolores.
Crédito: Haveráparcelamentodovalorqueoclubedeveaoatleta(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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