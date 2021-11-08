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Lucca se desculpa com torcedores do Fluminense após gesto: 'Nenhum momento tive intenção de ofendê-los'

Goleiro Marcos Felipe também se explicou após ser acusado de provocar a torcida na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:40

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:40

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O atacante Lucca utilizou as redes sociais para se defender após ser alvo de críticas da torcida na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Sport no último sábado, no Maracanã. O jogador foi flagrado em uma imagem logo após o gol de David Braz fazendo gestos com o braço na direção da arquibancada Sul, onde fica a maioria dos torcedores. - Torcida do Flu, desde sábado estou recebendo mensagens sobre a comemoração do gol da nossa vitória. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido, em nenhum momento tive a intenção de ofendê-los. Vamos juntos para os próximos jogos! Saudações Tricolores - escreveu o jogador.
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O goleiro Marcos Felipe também foi acusado por torcedores de ter provocado a torcida, mas não teve o momento registrado. No Instagram, ele afirmou que os gestos foram para um único torcedor.
- Pelo amor de Deus, "suposto torcedor". Mostra a cara e para de querer me jogar contra a torcida. Tem foto de mim mandando torcedor calar a boca ou tampando o ouvido? Eu respeito a instituição que eu trabalho e amo de coração, a quem abriu as portas para mim e respeito também o torcedor, que é o coraçã do time! Então por favor, torcedor, vulgo com nome no Twitter TN10 sincero, não gostar de mim eu te respeito, mas levantar falso a meu respeito eu não aceito, pra mim já deu, apareça! Ficar de barrinha atrás de rede social não é coisa de homem! Pela segunda vez estou sendo atacado por algo que não fiz e não fizemos aqui - escreveu. O climão gerado ao final da vitória sobre o Sport foi além apenas dos episódios com Lucca e Marcos Felipe. Também gerou insatisfação o fato de o time não ter ido até as arquibancadas agradecer, como é comum em partidas em casa. Pouco antes do gol já nos acréscimos, os tricolores cantavam "time sem vergonha".
O Fluminense volta a campo já nesta terça-feira, contra o Grêmio em Porto Alegre, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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