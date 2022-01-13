  • Lucca e Cazares encaminham rescisão com o Fluminense: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022
Lucca e Cazares encaminham rescisão com o Fluminense: saiba chegadas, saídas e sondagens para 2022

Clube só não anunciou o lateral Cristiano, que já assinou e está prestes a ser oficializado; saídas podem aumentar...
LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 17:41

O Fluminense segue se movimentando no mercado da bola e chegou a seis reforços já anunciados. Com o time já fazendo a pré-temporada, o último nome oficializado foi o atacante Germán Cano, ex-Vasco, que assina por dois anos. Agora o clube negocia as saídas. Lucca e Cazares estão próximos de acertar as rescisões dos contratos. Outros nomes podem entrar na barca.Veja, abaixo, a movimentação do Fluminense no mercado para o ano de 2022.
CONTRATAÇÕES DO FLUMINENSEO volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, foi anunciado oficialmente pelo clube como a primeira contratação para 2022. Além dele, o Fluminense também terá Willian Bigode, um sonho antigo. O Tricolor também entrou em acordo por empréstimo com o lateral-esquerdo, Pineida, ex-Barcelona de Guayaquil e anunciou David Duarte, zagueiro ex-Goiás. O meia Nathan foi emprestado por um ano com opção de compra pelo Atlético-MG e Germán Cano foi anunciado. Além deles, o técnico Abel Braga retornou e comandará o clube na temporada.
JOGADORES NA MIRACom relação às negociações ainda em andamento, o Fluminense praticamente fechou suas chegadas. O único que falta é Cristiano, lateral-esquerdo do Sheriff, da Moldávia. Ele já está acertado, mas o Tricolor aguarda uma documentação para anunciar oficialmente. QUEM SAIUO atacante Samuel Granada, que esteve emprestado para o Vitória durante a temporada, já entrou em acordo, também por empréstimo, com o Nova Iguaçu para a disputa do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio assinou com o Coritiba após o fim do contrato.
Fernando Pacheco acertou o retorno ao Sporting Cristal, do Peru, após voltar de empréstimo ao Juventude. Outros jogadores estavam em fim de contrato e saem: o atacante Abel Hernández, anunciado pelo Atlético San Luis, do México, o zagueiro Reginaldo, reforço da Chapecoense, além de Lucas Barcelos, que assinou com CSA, e Robinho, que permanece em Bangladesh. Raí teve o empréstimo renovado ao Bangu.
Por fim, o atacante Raúl Bobadilla retornou ao Guaraní, do Paraguai, mas a tendência é que não permaneça na equipe. Os atletas Mascarenhas, Pablo Dyego, Rodolfo e João Lopes ficaram sem vínculo. O zagueiro Frazan foi emprestado para a Chapecoense até o fim de 2022 após uma troca com o Flu, que ficou com o jovem Kevyn Reis, de apenas 15 anos, para a base. Caio Vinícius foi novamente emprestado ao Goiás até o final do ano.
QUEM PODE SAIRO atacante Lucca, com contrato apenas até abril, negocia a rescisão de contrato e deve ter como destino a Ponte Preta. Outro nessa situação, mas com vínculo até dezembro é o meia Cazares, com proposta da Ucrânia. O volante Yuri não se reapresentou e busca outros caminhos.
TIME-BASE DE 2022Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; Felipe Melo, André e Nathan; Luiz Henrique (Willian), Fred e Caio Paulista. Técnico: Abel Braga.
DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro em 7º lugar, o Fluminense conquistou a vaga para as fases iniciais da Libertadores e realiza sua estreia no dia 23 de fevereiro. Porém, antes disso, o Tricolor começa a temporada de 2022 com a disputa do Campeonato Carioca, a partir do dia 26 de janeiro. Além disso, a equipe começa a Copa do Brasil já na terceira fase, no dia 20 de abril, enquanto o Brasileirão se inicia em 10 de abril.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 202227/01 - 1º rodada do Carioca - Fluminense x Bangu - 21h30/01 - 2ª rodada do Carioca - Madureira x Fluminense - 15h3003/02 - 3ª rodada do Carioca - Fluminense x Audax Rio - 21h06/02 - 4ª rodada do Carioca - Flamengo x Fluminense - 16h05
