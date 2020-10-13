Lucca aparece no BID e está liberado para estrear pelo Fluminense

O Fluminense pode ter um reforço na importante partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O nome do atacante Lucca foi registrado nesta terça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Portanto, ele está disponível para o técnico Odair Hellmann.
Contratado no dia 30 de setembro, o jogador vem treinando com o elenco há dias, mas esperava a abertura da janela de transferências internacionais nesta terça para ser registrado. Lucca estava no Al-Khor, do Qatar.
O atacante assinou contrato até abril de 2022 com o Fluminense. Lucca utilizará a camisa 7. O Tricolor ainda não divulgou a lista de atletas que viaja para Minas Gerais.