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futebol

Lucas Vital comemora oportunidades no time profissional: 'Sempre sonhei jogar no Inter'

Meio-campista confessa ter sentido certo nervosismo no início, mas que durou apenas os primeiros lances na estreia...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 16:22
Crédito: Meio-campista de 19 anos atuava no Mirassol antes de chegar ao Colorado (Ricardo Duarte/Inter
Lucas Vital foi uma das grandes surpresas do Inter durante as rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. O jovem foi responsável por ser o primeiro volante da equipe que começou o Estadual e, mesmo com funções defensivas, contribuiu com uma assistência.>Em que posição o Colorado está no Gauchão?Aos 19 anos, Lucas viveu a primeira experiência na equipe profissional do Colorado. Antes, já tinha atuado pelo Mirassol, mas revelou que sempre foi um sonho vestir a camisa do Inter:
- A experiência foi incrível. Eu sempre quis jogar no Inter, então, quando apareceu a oportunidade de vir, não pensei duas vezes. Também sei do tamanho deste clube, do peso em vestir esta camisa, por isso foi ainda mais especial. Sempre esperei essa oportunidade e tinha consciência que, quando ela surgisse, deveria estar preparado.
Natural de São Paulo, Vital se considera um volante com boas características quando tem a posse de bola. Diante do Pelotas, o camisa cinco teve a oportunidade de apresentar alguns dos principais recursos em campo.
- O jogo tava muito truncado contra o Pelotas. Neste tipo de partida, um detalhe acaba resolvendo. O professor Fábio Matias treina muito a questão do passe vertical, de achar o companheiro entre as linhas. Eu vi a marcação dos adversários e a movimentação do "Mosquito" (Lucas Ramos), e tinha um espaço ali. Eu fiquei muito feliz por ter dado a assistência pra ele - celebrou o jovem.
Mesmo com uma trajetória inicial bastante positiva no Inter, o jovem assumiu a ansiedade para a chegada da oportunidade no Campeonato Gaúcho:
- No começo, é normal aquele 'frio na barriga', mas, depois dos primeiros lances, já fiquei bem mais tranquilo e pude fazer boas partidas.

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