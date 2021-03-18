Lucas Vital comemora oportunidades no time profissional: 'Sempre sonhei jogar no Inter'

Crédito: Meio-campista de 19 anos atuava no Mirassol antes de chegar ao Colorado (Ricardo Duarte/Inter

Lucas Vital foi uma das grandes surpresas do Inter durante as rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. O jovem foi responsável por ser o primeiro volante da equipe que começou o Estadual e, mesmo com funções defensivas, contribuiu com uma assistência.>Em que posição o Colorado está no Gauchão?Aos 19 anos, Lucas viveu a primeira experiência na equipe profissional do Colorado. Antes, já tinha atuado pelo Mirassol, mas revelou que sempre foi um sonho vestir a camisa do Inter:

- A experiência foi incrível. Eu sempre quis jogar no Inter, então, quando apareceu a oportunidade de vir, não pensei duas vezes. Também sei do tamanho deste clube, do peso em vestir esta camisa, por isso foi ainda mais especial. Sempre esperei essa oportunidade e tinha consciência que, quando ela surgisse, deveria estar preparado.

Natural de São Paulo, Vital se considera um volante com boas características quando tem a posse de bola. Diante do Pelotas, o camisa cinco teve a oportunidade de apresentar alguns dos principais recursos em campo.

- O jogo tava muito truncado contra o Pelotas. Neste tipo de partida, um detalhe acaba resolvendo. O professor Fábio Matias treina muito a questão do passe vertical, de achar o companheiro entre as linhas. Eu vi a marcação dos adversários e a movimentação do "Mosquito" (Lucas Ramos), e tinha um espaço ali. Eu fiquei muito feliz por ter dado a assistência pra ele - celebrou o jovem.

Mesmo com uma trajetória inicial bastante positiva no Inter, o jovem assumiu a ansiedade para a chegada da oportunidade no Campeonato Gaúcho: