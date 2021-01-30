Lucas Veríssimo vai se despedir do Santos cinco anos após a estreia

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroMenino da Vila, Lucas Veríssimo estreou pelo profissional do Peixe no dia 30 de janeiro de 2016, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo. Com 25 anos, o zagueiro foi vendido por por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi) para o clube português.O jogador se despediu da Vila Belmiro na derrota do Peixe para o Goiás por 4 a 3, no último domingo (24), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai encerrar sua passagem pelo clube com 188 jogos. Até o momento, ele já marcou sete gols.O pagamento pelo atleta será feito em três vezes. A primeira parte agora, com outras duas parcelas no fim de 2021 e 2022. A forma de pagamento é justamente o que vinha travando a possibilidade da negociação ainda em 2020. O Benfica propôs pagar parcelado, mas o Conselho Fiscal do Santos reprovou e nem chegou a colocar em votação no Deliberativo (era necessário por ser período eleitoral). Mesmo com os portugueses diminuindo o prazo para pagamento (de cinco para três vezes), a negociação não evoluía.