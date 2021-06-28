Lucas Venuto volta a ser relacionado e recebe elogios de Fernando Diniz

Depois de mais de dois meses, o atacante Lucas Venuto voltou a ser relacionado para uma partida do Santos. O jogador foi a maior novidade no banco de reservas na partida deste domingo, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.Venuto havia sido relacionado pela última vez no clássico contra o Corinthians, dia 25 de abril, pelo Campeonato Paulista. Na temporada, ele participou de apenas dois jogos, mas ganhou elogios do técnico Fernando Diniz.

- Enquanto os jogadores estiverem aqui todos terão condições de participar. O Venuto é um jogador que se dedica demais nos treinamentos, muito sério, muito comprometido e veio para a relação pelos méritos dele, pelo que ele está desenvolvendo nos treinamentos - afirmou o técnico.Lucas Venuto foi contratado em 2019 e tem apenas sete jogos com a camisa do Santos. O contrato dele com o clube termina no final de 2022. Com a suspensão do atacante Marinho pelo terceiro cartão amarelo, ele deve ganhar outra chance no banco na partida de quarta-feira, contra o Sport, na Vila Belmiro.