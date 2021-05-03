Lucas Vásquez recusa proposta do Atlético de Madrid

Lucas Vásquez, jogador do Real Madrid, recusou uma proposta de transferência do Atlético de Madrid, segundo o "As". O jogador de 29 anos agradeceu o convite, mas não quis trocar seu clube de infância por um dos maiores rivais dentro do país.O atleta tem uma proposta de renovação contratual em mãos, mas ainda não assinou um novo vínculo com o Real Madrid pelas próximas três temporadas. Além da oferta merengue, o ponta direita também tem a opção de atuar no Milan.