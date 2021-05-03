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futebol

Lucas Vásquez recusa proposta do Atlético de Madrid

Jogador do Real Madrid não aceitou se transferir para um dos principais rivais da equipe merengue na próxima temporada e pode atuar no Milan...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 11:26
Crédito: Vásquez pode renovar com Real Madrid ou ir ao Milan (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Lucas Vásquez, jogador do Real Madrid, recusou uma proposta de transferência do Atlético de Madrid, segundo o "As". O jogador de 29 anos agradeceu o convite, mas não quis trocar seu clube de infância por um dos maiores rivais dentro do país.O atleta tem uma proposta de renovação contratual em mãos, mas ainda não assinou um novo vínculo com o Real Madrid pelas próximas três temporadas. Além da oferta merengue, o ponta direita também tem a opção de atuar no Milan.
Vásquez tem o Real Madrid como sua prioridade, mas o atleta se decepcionou com a oferta do ponto de vista econômico. O atual contrato do espanhol se encerra no próximo dia 30 de junho e nas próximas semanas deve haver uma definição do seu futuro.

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