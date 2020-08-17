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futebol

Lucas Silva se despede do Flamengo e assina com o Paços de Ferreira

Atacante de 22 anos foi o primeiro reforço confirmado para a equipe portuguesa, visando a temporada 2020/21: 'Espero dar muito alegria a todos vocês e honrar essa camisa'...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 14:27
Crédito: Divulgação/Twitter Paços de Ferreira
Aos 22 anos, Lucas Silva tem um novo destino na carreira. O atacante se despediu o Flamengo e, já em Portugal, foi anunciado oficialmente pelo Paços de Ferreira, que disputa a elite do país e o confirmou como primeiro reforço visando 2020/2021. O contrato do jovem com a equipe portuguesa é válido por três temporadas.
Criado no Ninho do Urubu, Lucas Silva estava no profissional do Fla desde 2018. Através de suas redes sociais, o atleta se despediu e agradeceu aos torcedores, à comissão técnica e ao clube carioca, em geral:
- Hoje é dia de dizer: obrigado. Me despeço do clube que foi por mais de 10 anos a minha casa, meu lar. Vivi os melhores momentos de toda a minha vida, cresci dentro da base do Flamengo, aprendi, fiz amigos, uma família, uma Nação! Só tenho a agradecer a todos que passaram pela minha vida em todas as etapas da minha carreira, agradecer a todos que sempre torceram e acreditam em mim, ao clube, à diretoria, a todas as comissões técnicas que tive contato, todos os atletas que foram meus parceiros em campo. À torcida do Flamengo, eu agradeço a cada dia por vocês terem me proporcionado saber o que é jogar para milhões, com o maior apoio que qualquer atleta pode ter! Obrigado, Flamengo! Obrigado Nação! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Já para os seus novos adeptos, Lucas Silva, através de postagens virtuais do Paços de Ferreira, se apresentou e deu o seguinte recado:
- Espero dar muito alegria a todos vocês e honrar essa camisa. Todos juntos vamos defender o amarelo! Ao todo, foram 22 jogos e dois gols de Lucas Silva pelo Flamengo.

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