Lucas Silva se despede do Flamengo e assina com o Paços de Ferreira

- Hoje é dia de dizer: obrigado. Me despeço do clube que foi por mais de 10 anos a minha casa, meu lar. Vivi os melhores momentos de toda a minha vida, cresci dentro da base do Flamengo, aprendi, fiz amigos, uma família, uma Nação! Só tenho a agradecer a todos que passaram pela minha vida em todas as etapas da minha carreira, agradecer a todos que sempre torceram e acreditam em mim, ao clube, à diretoria, a todas as comissões técnicas que tive contato, todos os atletas que foram meus parceiros em campo. À torcida do Flamengo, eu agradeço a cada dia por vocês terem me proporcionado saber o que é jogar para milhões, com o maior apoio que qualquer atleta pode ter! Obrigado, Flamengo! Obrigado Nação! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo! Já para os seus novos adeptos, Lucas Silva, através de postagens virtuais do Paços de Ferreira, se apresentou e deu o seguinte recado: