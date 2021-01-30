Lucas Silva fala em gratidão e que não levaria o Cruzeiro na Justiça

Em meio a tantas disputas judiciais com jogadores do elenco pedindo a saída do Cruzeiro, como Dedé, Jadsom Silva e Zé Eduardo, o clube recebeu um afago de um atleta que foi criado na Toca da Raposa. O volante Lucas Silva, que está atualmente no Grêmio, disse no programa “Bola da Vez”, da ESPN Brasil, que não entraria com uma ação contra a Raposa por ter gratidão pelo time celeste. Lucas comentou o momento ruim da equipe mineira e lamentou a situação de extrema dificuldade financeira e esportiva do clube em que se profissionalizou. -Confesso que fico triste pelo momento que o Cruzeiro vem vivendo. Sim, também ficou uma pendência financeira que, pela gratidão que tenho pelo clube, em conversa com meu irmão que também atua na minha carreira como empresário e com o meu empresário também, que a gente não iria colocar na Justiça. A gente iria, pelo bom relacionamento que tenho com a diretoria, tentar algum acordo por fora para que não chegasse nisso. Não é da minha vontade colocar o clube na Justiça, até pelo momento que vive, toda hora tem algum jogador, toda hora tem alguma situação dessa que é ruim.- disse o volante, que destacou a gratidão pela Raposa.