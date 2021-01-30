Lucas Silva fala em gratidão e que não levaria o Cruzeiro na Justiça

Em meio a tantas disputas judiciais com jogadores do elenco pedindo a saída do Cruzeiro, como Dedé, Jadsom Silva e Zé Eduardo, o clube recebeu um afago de um atleta que foi criado na Toca da Raposa. O volante Lucas Silva, que está atualmente no Grêmio, disse no programa “Bola da Vez”, da ESPN Brasil, que não entraria com uma ação contra a Raposa por ter gratidão pelo time celeste. Lucas comentou o momento ruim da equipe mineira e lamentou a situação de extrema dificuldade financeira e esportiva do clube em que se profissionalizou. -Confesso que fico triste pelo momento que o Cruzeiro vem vivendo. Sim, também ficou uma pendência financeira que, pela gratidão que tenho pelo clube, em conversa com meu irmão que também atua na minha carreira como empresário e com o meu empresário também, que a gente não iria colocar na Justiça. A gente iria, pelo bom relacionamento que tenho com a diretoria, tentar algum acordo por fora para que não chegasse nisso. Não é da minha vontade colocar o clube na Justiça, até pelo momento que vive, toda hora tem algum jogador, toda hora tem alguma situação dessa que é ruim.- disse o volante, que destacou a gratidão pela Raposa.
CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B -Como falei, tenho uma gratidão imensa pelo Cruzeiro, por ter sido revelado, por ter chegado na base do Cruzeiro com 13 anos, subido para o profissional com 19, bicampeão brasileiro, da Copa do Brasil. Acompanho o clube, tenho alguns amigos, o Sóbis, inclusive o Fábio. Venho acompanhando e espero que o Cruzeiro volte para primeira divisão o mais rápido possível que é o seu lugar e brigando por títulos novamente.-completou o meio de campo, que venceu duas Copas do Brasil pela Raposa e busca o terceiro título com o Grêmio, na final diante do Palmeiras.
Lucas Silva saiu do Cruzeiro em junho de 2019, pois seu empréstimo estava no fim o Real Madrid, dono dos seus direitos na época, não quis renovar com a Raposa. Pelo time azul, ele fez 193 jogos, com seis gols marcados, vencendo dois Brasileiros ( 2013 e 2014), três Campeonatos Mineiros (2014, 2018 e 2019) e duas Copas do Brasil (2017 e 2018).