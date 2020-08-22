Lucas Sena completa oito anos no Santos e comemora: 'Grato por tudo'

Crédito: Divulgação/Santos

O treinador Cuca vem utilizando atletas da base do Santos e na chegada ao clube disse que precisavam olhar mais para eles. Um dos destaques do Santos na Copinha foi o lateral Lucas Sena, que chegou a ser inscrito no Paulistão e atualmente está treinando com o Santos B.

O jogador postou em seu Instagram uma foto de quando era mais novo, atuando pelo Sub-11, ressaltando a felicidade de completar oito anos no Peixe e agradecendo o clube. Quando chegou, jogava no ataque, como ponta, mas ao longo do tempo passou a jogar na linha defensiva.

- 8 anos de Santos, 8 anos de muita história, 8 anos de amor por esse clube. Grato por tudo que vem fazendo por mim e por minha família! - postou.

Além disso, o jogador de 19 anos lembrou que não se deve agradecer apenas quando está se despedindo do clube, mas também quando ainda está vestindo a camisa.