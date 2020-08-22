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Lucas Sena completa oito anos no Santos e comemora: 'Grato por tudo'

O lateral-esquerdo de 19 anos se destacou na Copinha e treina com o Santos B atualmente. Clube tem somente Felipe Jonatan para a posição no elenco profissional de Cuca 
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LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 17:13

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:13

Crédito: Divulgação/Santos
O treinador Cuca vem utilizando atletas da base do Santos e na chegada ao clube disse que precisavam olhar mais para eles. Um dos destaques do Santos na Copinha foi o lateral Lucas Sena, que chegou a ser inscrito no Paulistão e atualmente está treinando com o Santos B.
O jogador postou em seu Instagram uma foto de quando era mais novo, atuando pelo Sub-11, ressaltando a felicidade de completar oito anos no Peixe e agradecendo o clube. Quando chegou, jogava no ataque, como ponta, mas ao longo do tempo passou a jogar na linha defensiva.
- 8 anos de Santos, 8 anos de muita história, 8 anos de amor por esse clube. Grato por tudo que vem fazendo por mim e por minha família! - postou.
Além disso, o jogador de 19 anos lembrou que não se deve agradecer apenas quando está se despedindo do clube, mas também quando ainda está vestindo a camisa.
- Não é só na despedida que se deve agradecer e sim quando está vivendo! - completou.

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