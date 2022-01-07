Lucas Santos deixa o Vasco e acerta com o Tombense; cariocas ficam com 20% dos direitos econômicos

Após anunciar os empréstimos do goleiro Fintelman e do lateral-direito Cayo Tenório, o Vasco anunciou a saída de mais um atleta. Trata-se do meio-campista Lucas Santos, que deixará o clube em definitivo. Ele assinou contrato com o Tombense, de Minas Gerais. O Cruz-Maltino ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador.Com isso, o Cruz-Maltino negociava a rescisão do jogador, que sairia de graça, porém a equipe mineira surgiu com interesse e o clube carioca o liberou sob a condição de manter um percentual para futura venda. Revelado nas categorias de base do Vasco, o jovem não conseguiu se firmar entre os profissionais.

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Ao longo das últimas temporadas, ele chegou a ser emprestado para o CSKA Moscou. Além da experiência no futebol russo, ele atuou pelo Brasil de Pelotas na última edição da Série B. Foram doze partidas pelo Xavante, que acabou sendo rebaixado para a terceira divisão.

Antes do fim da competição, os gaúchos dispensaram seis jogadores do elenco. Entre eles estava Lucas Santos, de 22 anos, que surgiu como grande promessa e se destacou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, quando o Vasco foi finalista. Na época, ele marcou cinco gols nos nove jogos que esteve em campo pelo torneio.

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Contudo, não conseguiu aproveitar as oportunidades e deixa o Cruz-Maltino após disputar 24 partidas e não marcar gol. Dessa forma, ele tentará buscar seu espaço no Tombense, que também disputa a Série B em 2022.