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Lucas Santos deixa o Vasco e acerta com o Tombense; cariocas ficam com 20% dos direitos econômicos

Jovem despontou na Copinha em 2019, porém não conseguiu se firmar no Cruz-Maltino. Ele chegou a ser emprestado para o CSKA e Brasil de Pelotas nas últimas temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 14:43

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 14:43

Após anunciar os empréstimos do goleiro Fintelman e do lateral-direito Cayo Tenório, o Vasco anunciou a saída de mais um atleta. Trata-se do meio-campista Lucas Santos, que deixará o clube em definitivo. Ele assinou contrato com o Tombense, de Minas Gerais. O Cruz-Maltino ficará com 20% dos direitos econômicos do jogador.Com isso, o Cruz-Maltino negociava a rescisão do jogador, que sairia de graça, porém a equipe mineira surgiu com interesse e o clube carioca o liberou sob a condição de manter um percentual para futura venda. Revelado nas categorias de base do Vasco, o jovem não conseguiu se firmar entre os profissionais.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
Ao longo das últimas temporadas, ele chegou a ser emprestado para o CSKA Moscou. Além da experiência no futebol russo, ele atuou pelo Brasil de Pelotas na última edição da Série B. Foram doze partidas pelo Xavante, que acabou sendo rebaixado para a terceira divisão.
Antes do fim da competição, os gaúchos dispensaram seis jogadores do elenco. Entre eles estava Lucas Santos, de 22 anos, que surgiu como grande promessa e se destacou na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, quando o Vasco foi finalista. Na época, ele marcou cinco gols nos nove jogos que esteve em campo pelo torneio.
+ As virtudes e as deficiências: como joga o lateral-direito Weverton, provável reforço do Vasco
Contudo, não conseguiu aproveitar as oportunidades e deixa o Cruz-Maltino após disputar 24 partidas e não marcar gol. Dessa forma, ele tentará buscar seu espaço no Tombense, que também disputa a Série B em 2022.
Crédito: LucasSantosnãoconseguiusefirmardesdequesubiuparaosprofissionaisdoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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