Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao Cruzeiro

O torcedor do Cruzeiro tem acalentado o sonho de rever com a camisa celeste o volante Lucas Romero, que atualmente joga pelo Independiente-ARG. O jogador, muito identificado com a Raposa parece ter entendido o recado vindo de Minas Gerais e mostra vontade de atuar pelo clube mineiro. Romero deixou o time celeste em agosto de 2019, quando foi vendido por cinco milhões de dólares na época. Ele demonstrou que pode aceitar um acordo com a Raposa e jogar pelo teto salarial do clube. Mesmo com o desejo de se enquadrar nas condições do Cruzeiro, uma dificuldade para trazer novamente o argentino é que o seu salário está em dólar. Como a moeda brasileira se desvalorizou muito nos últimos meses, manter o mesmo patamar salarial de Romero no atual Cruzeiro seria inviável para o clube mineiro. Outro contratempo a ser superado é a compra de Romero junto ao Independiente, que só aceita vender o volante.Todavia, nessa parte o clube tentaria a ajuda de seus parceiros para viabilizar a contratação. A situação pode ganhar novo contornos nos próximos dias, ainda mais que Romero já disse a pessoas próximas que poderá aceitar as condições de voltar ao Cruzeiro, ajudando o elenco comandado por Enderson Moreira, que ainda busca se reforçar. E MAIS:Infectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoTorcedores de Cruzeiro e Atlético-MG se unem em protesto para combater o racismo e fascismo no BrasilApós saídas de Robinho e Edílson, presidente do Cruzeiro promete mais cortes de custos no clubeTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Cruzeiro quer monetizar redes sociais e negocia transmissão de jogos históricos do clube no YoutubeSem cravar nenhuma promessa, o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou que tem recebido frequentes pedidos nas redes sociais pelo retorno de Romero, mas trata o assunto com cautela, já que o clube celeste está em grave crise financeira e tem dificuldades em fazer investimentos. -É óbvio que é um desejo nosso, da torcida, de todo mundo, mas é o que a gente sempre bate na realidade econômica. Ele foi para o Independiente com salário em dólar, e o dólar está nesse preço. Até por isso que o Independiente está infelizmente nesta situação, me parece que não recebe salário lá há um bom tempo-disse em entrevista à Rádio Itatiaia. Lucas Romero jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2019, fazendo 152 jogos, marcando três gols pela Raposa. Em agosto do ano passado, o time azul recebeu uma proposta do Independiente, que pagou 5 milhões de dólares na época pelo jogador, que além de jogar bem no meio de campo, teve boas atuações na lateral-direita, quando foi improvisado na posição. Na Raposa foram quatro títulos. Dois bicampeonatos, do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, e da Copa do Brasil, em 2017 e 2018.E MAIS:Cruzeirenses fazem campanha por volta de Lucas Romero, mas Raposa pede cautela para viabilizar o negócioCruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PRCruzeiro escolhe Rodrigo Campos para cuidar das relações com parceiros e do sócio-torcedorCruzeiro rescinde os contratos do meia Robinho e do lateral EdílsonRodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério Ceni E MAIS: