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futebol

Lucas Ribeiro destaca bom momento do Inter e foca em triunfo sobre o Bahia

Zagueiro quer grande jogo diante da equipe baiana aproveitando período de instabilidade vivida pelo adversário na temporada
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LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:56

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:56

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após entrar no segundo tempo da vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o zagueiro Lucas Ribeiro falou sobre a sequência positiva do Colorado na disputa - são duas vitórias seguidas. Segundo o defensor, isso é consequência do trabalho forte do elenco dirigido pelo técnico Abel Braga.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO- Estamos em um ritmo forte e iniciamos uma sequência positiva importante neste momento do campeonato, em que tudo se afunila. Vamos continuar trabalhando para buscarmos aumentar ainda mais essa sequência e para melhorarmos nossos números nestas próximas partidas. O elenco está muito focado nisso - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o Inter vai em busca de um triunfo sobre o Bahia na Arena Fonte Nova, no sábado (26), sendo o último compromisso do Colorado em 2020.
Resultado esse que, apesar do período de instabilidade vivido pelo adversário que se aproxima da zona de rebaixamento e demitiu no último domingo (20) o técnico Mano Menezes, necessitará de "inteligência" para ser conseguido na análise feita por Lucas.
- O Bahia é sempre muito forte jogando na Fonte Nova. Conheço bem eles e sei da pressão que eles impõem quando atuam quando mandantes. Temos que ter inteligência para sairmos com um grande resultado de Salvador. Tenho certeza que faremos um grande jogo fora de casa - afirmou.

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