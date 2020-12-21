Lucas Ribeiro destaca bom momento do Inter e foca em triunfo sobre o Bahia

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Após entrar no segundo tempo da vitória sobre o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, o zagueiro Lucas Ribeiro falou sobre a sequência positiva do Colorado na disputa - são duas vitórias seguidas. Segundo o defensor, isso é consequência do trabalho forte do elenco dirigido pelo técnico Abel Braga.+CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO- Estamos em um ritmo forte e iniciamos uma sequência positiva importante neste momento do campeonato, em que tudo se afunila. Vamos continuar trabalhando para buscarmos aumentar ainda mais essa sequência e para melhorarmos nossos números nestas próximas partidas. O elenco está muito focado nisso - disse.

Ainda de acordo com o jogador, o Inter vai em busca de um triunfo sobre o Bahia na Arena Fonte Nova, no sábado (26), sendo o último compromisso do Colorado em 2020.

Resultado esse que, apesar do período de instabilidade vivido pelo adversário que se aproxima da zona de rebaixamento e demitiu no último domingo (20) o técnico Mano Menezes, necessitará de "inteligência" para ser conseguido na análise feita por Lucas.