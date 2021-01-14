Lucas Ribeiro analisa a sequência positiva do Inter no BR-20

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional segue em plena ascensão no Campeonato Brasileiro e fazendo uma ótima campanha na disputa deste ano. Vice-líder da competição, o Colorado tem chances de título da Série A neste ano e, apesar disto, seguirá com os pés no chão e encarando cada partida como se fosse 'final', segundo destacou o zagueiro Lucas Ribeiro, que entrou no time na partida contra o Goiás, no último domingo.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

'Estamos passando por um momento muito especial no campeonato, com uma boa sequência e melhorando nosso desempenho em campo a cada partida. Vamos manter os pés no chão e o equilíbrio apresentado nestas últimas semanas. O grupo está muito motivado para essas próximas partidas', disse.

O defensor falou sobre as dificuldades que o Inter terá diante do Fortaleza no domingo dentro do Beira-Rio.

+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!