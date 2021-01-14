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futebol

Lucas Ribeiro analisa a sequência positiva do Inter no BR-20

Zagueiro ajudou o Colorado na rodada passada e mostrou que pode ser uma boa opção para Abel Braga...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 22:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 22:02
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional segue em plena ascensão no Campeonato Brasileiro e fazendo uma ótima campanha na disputa deste ano. Vice-líder da competição, o Colorado tem chances de título da Série A neste ano e, apesar disto, seguirá com os pés no chão e encarando cada partida como se fosse 'final', segundo destacou o zagueiro Lucas Ribeiro, que entrou no time na partida contra o Goiás, no último domingo.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
'Estamos passando por um momento muito especial no campeonato, com uma boa sequência e melhorando nosso desempenho em campo a cada partida. Vamos manter os pés no chão e o equilíbrio apresentado nestas últimas semanas. O grupo está muito motivado para essas próximas partidas', disse.
O defensor falou sobre as dificuldades que o Inter terá diante do Fortaleza no domingo dentro do Beira-Rio.
+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
'Vamos enfrentar uma equipe difícil, que vem em busca de pontos em nossa casa. Temos que ter o máximo de intensidade durante os noventa minutos para sairmos com um resultado positivo novamente em casa', afirmou.

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