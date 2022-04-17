Lucas Piton se destaca em estatísitica defensiva na vitória do Corinthians sobre o Avaí

O lateral-esquerdo Lucas Piton, do Corinthians, tem se destacado nos números de desarmes no Campeonato Brasileiro.Na vitória do Timão por 3 a 0 sobre o Avaí, no último sábado (16), o camisa 6 corintiano desarmou oito bolas do adversário e foi, com sobras, o melhor do aspecto na partida, segundo a plataforma Footstats.

O segundo melhor no quesito no jogo, por exemplo, foi o atacante Muriqui, do Avaí, que registrou somente a metade de desarmes de Piton, quatro.

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No Timão, Adson e Rafael Ramos foram os segundos que mais desarmaram, com o lateral esquerdo português buscando um terceiro, mas errando.

Com isso, Lucas Piton foi o responsável por exatos 50% dos desarmes certos do Corinthians contra o Leão da Ressacada, oito em 16.

A atuação pela segunda rodada do Brasileirão, também colocou o jogador como melhor desarmador do campeonato, com 10.

Piton, inclusive, ainda não errou desarmes neste Brasileirão.

Somente no jogo contra o Avaí, Lucas desarmou a mesma quantidade que nos nove jogos que atuou no Campeonato Paulista.

No total, foram 18 desarmes certos do atleta na temporada (e um errado), o colocando como terceiro maio corintiano nesta estatística na temporada, ao lado de Paulinho e Renato Augusto, e atrás somente de Fagner (23) e Du Queiroz (20).